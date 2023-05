Lewis Hamilton e Ferrari negam negociação e rumores no GP de Mônaco

1499

"Obviamente, quando estamos negociando um novo contrato, sempre haverá rumores", disse o heptacampeão mundial (foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP - Chris Graythen/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)



Depois de uma semana de folga no calendário devido ao cancelamento do GP da Emilia-Romagna por causa de chuvas, boatos sobre uma possível transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari começaram a circular no paddock. Nesta quinta-feira, antes do GP de Mônaco neste final de semana, tanto o piloto britânico quanto Frederic Vasseur, chefe da equipe italiana, fizeram questão de negar qualquer tipo de conversa entre eles.





"Obviamente, quando estamos negociando um novo contrato, sempre haverá rumores", disse o heptacampeão mundial. "A menos que vocês ouçam isso de mim, serão apenas rumores." O contrato de Hamilton com a Mercedes termina este ano, porém o piloto assegura que está em discussões para prorrogar seu tempo com Toto Wolff, líder da equipe.









Leia também: Hamilton e Shakira passeiam de barco em meio a boatos de affair "Vocês sabem que nesta parte da temporada, teremos uma história diferente a cada semana. E não estamos fazendo nenhuma oferta para Lewis Hamilton. Não fizemos isso", declarou. "Como uma piada, eu diria que há duas semanas vocês estavam enviando Carlos Sainz para a Audi, na semana passada era Leclerc para a Mercedes. Agora estou sozinho", brincou Vasseur.

Os contratos dos pilotos com a equipe terminam em 2024; se Hamilton se juntasse à Ferrari, um deles teria que sair. "Neste momento, o mais importante é nos concentrarmos no desempenho da equipe e no desenvolvimento do nosso carro", acrescentou Vasseur.





Por outro lado, o chefe da Ferrari elogiou Hamilton e afirmou que qualquer equipe gostaria de tê-lo. "Nós não conversamos sobre sua contratação. Acredito que toda equipe gostaria de ter Hamilton em algum momento. Seria tolice negar esse fato", disse Vasseur. "Há 20 anos que eu falo com Hamilton todo fim de semana. Não quero parar de fazer isso só porque vocês, a imprensa, estão me pressionando", concluiu Vasseur.