Ivan Toney, do Brentford, suspenso pela FA após aposta em derrotas próprias

Das 232 apostas admitidas por Toney, 126 ocorreram em competições em que seu clube participou naquele período, como Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Dessas, 29 foram direcionadas ao clube em que o atacante estava inscrito ou emprestado.





O jornal "O Estado de S. Paulo" teve acesso ao documento, que detalha 29 apostas no resultado de jogos, sendo que em 16 delas, Toney apostou na vitória de seu time.

O jogador atuou em 11 dessas partidas e esteve no banco de reservas em outra ocasião. As 13 apostas restantes, nas quais Toney apostou na derrota de seu próprio time, são consideradas as mais chocantes. O relatório indica que o atacante realizou 11 apostas em jogos do Newcastle, entre 2017 e 2018, quando ainda estava vinculado ao clube, mas emprestado ao Wigan.

As outras duas apostas ocorreram no duelo Wigan x Aston Villa, em 2017, pela segunda divisão do Campeonato Inglês, terminando com a vitória dos visitantes, favorecendo Toney na aposta. Ele não participou dessa partida. Toney também realizou 21 apostas para que ele ou outros jogadores marcassem gols nas partidas em questão. Essas apostas, somadas às 29 nos resultados dos jogos, foram consideradas as mais graves durante a investigação da FA.