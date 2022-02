UFMG já tem data para volta das aulas presenciais de graduação e pós

Estudos em sala iniciarão em um mês (foto: Divulgação UFMG)

As aulas presenciais para os alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) retornarão no dia 26 de março, em Belo Horizonte e na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas. A UFMG espera que as atividades de extensão também voltem de forma presencial.

A reitora Sandra Regina Goulart Almeida disse que a universidade está se preparando para receber os estudantes.

"A UFMG se esforça para construir um ambiente seguro, com adoção das medidas de biossegurança recomendadas pelo Comitê Permanente de Enfrentamento do Novo Coronavírus, como uso obrigatório de máscaras, realização de campanhas para garantir a vacinação da comunidade e de mapeamento dos espaços físicos e oferta de álcool em gel para higienização frequente das mãos", ressaltou.

Ainda de acordo com a reitora, os próprios estudantes desejam as aulas presenciais.

"Eles querem vacinação, que já está em um estágio avançado, e aulas nos campi, o que ocorrerá com a adoção de todos os cuidados possíveis", disse.

A UFMG exigirá o uso de máscaras no retorno às aulas presenciais e disponibilizará álcool gel para higienização das mãos.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.