Premiação reconhece boas práticas de escolas ao redor do mundo (foto: Educa Mais Brasil)

Até o dia 1 de março, instituições de educação básica de todo o mundo podem se inscrever no concurso internacional Worlds Best School Prizes (Prêmios Melhores Escolas do Mundo, em português). O concurso visa premiar escolas que estão transformando a vida de seus alunos e fazendo a diferença nas comunidades em que estão inseridas.





No Brasil, podem concorrer escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, legalmente registradas no Ministério da Educação (MEC). O prêmio de US$250 mil (o equivalente a cerca de R$1.260.000) será dividido entre os vencedores das cinco categorias, cada um recebendo US$ 50 mil (R$ 253 mil). As inscrições podem ser realizadas através do link. Caso surja alguma dúvida durante o preenchimento, basta escrever para o e-mail prizes@t4.education.





A premiação esta´ dividida em cinco categorias: colaboração comunitária, ação ambiental, inovação, superação de adversidades e apoiando vidas saudáveis. As três escolas finalistas de cada categoria serão anunciadas em setembro, quando haverá a votação do público e dos jurados. As vencedoras serão anunciadas em outubro durante a Semana Mundial da Educação.





Processo seletivo





De acordo com o regulamento, uma lista dos 10 melhores para cada prêmio será anunciada durante o ano, seguida pelos três finalistas para cada prêmio. Após uma votação consultiva pública, o vencedor de cada prêmio será escolhido com base em critérios da Academia de Julgamento, composta por líderes de todo o mundo, incluindo acadêmicos, educadores, ONGs, empreendedores sociais, governo, sociedade civil e setor privado.





As histórias das 50 escolas selecionadas nos cinco prêmios estarão reunidas em um site, com o passo a passo sobre como outros educadores e instituições podem replicar seus métodos. Para Vikas Pota, fundador da T4 Education e do Worlds Best School Prizes, o prêmio foi lançado "para trazer luz às histórias de escolas que estão construindo sociedades mais fortes e dar-lhes uma voz na mesa superior para ajudar a transformar a educação para que todas as crianças possam alcançar a educação de qualidade que deveria ser seu direito por nascimento".