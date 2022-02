Estudantes de BH conquistam 2º lugar em olimpíada nacional de cartografia

Bons resultados do SESI colocam a instituição no circuito do debate da cartografia (foto: Jornalismo Fiemg)

Quatro estudantes de Belo Horizonte conquistaram o segundo lugar na Olimpíada Brasileira de Cartografia. Os alunos Ana Clara Brígido, Isabela Campos, Letícia Lopes e Pedro Jardim, da Escola SESI Barreiro General Onésimo Becker de Araújo, competiram com mais de 600 equipes em todo o país.

O evento é reconhecido internacionalmente pela proposta de promover o conhecimento inovador para o ensino dinâmico e participativo em áreas que abrangem o conteúdo cartográfico, como Geografia, História e Matemática. Este ano foi realizado no câmpus da Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ), entre os dias 7 e 11 de fevereiro.

Os jovens se destacaram em três categorias: 2º Lugar Geral; 2º Lugar em "Corrida de Orientação"; e 3º Lugar em "Curta Metragem". Para a estudante Ana Clara Brígido, 15 anos, que cursa o 9º Ano, a competição serviu de grande experiência aos jovens.

"Aprendi muito, não só durante a competição, mas, ao longo da viagem, com as atividades e passeios que fizemos, com as pessoas que conheci e com os laços que criei e fortaleci", contou Ana Clara. "Não trouxemos o ouro, mas sinto que nós fomos vitoriosos", completou.

Outro premiado, Pedro Jardim, 16 anos, exaltou a competição. "Lendária. Confesso que minha expectativa já estava alta desde que recebi a notícia que iríamos sair do nosso próprio e amado Estado. Isso me motivou a querer me esforçar mais que o comum. Chegando lá, senti uma pequena pressão e ansiedade, mas logo que me recompus e consegui entregar o máximo potencial na corrida", relatou.

Orgulhosos, os professores exaltaram os esforços dos alunos para fortalecer a equipe do Sesi. "O engajamento de nossos alunos em todas as etapas do processo e o desenvolvimento de um trabalho multidisciplinar foram fundamentais para o sucesso. É muito gratificante participar de um projeto que coloca em prática o trabalho em equipe e o conhecimento aplicado. Ainda mais que a competição é avaliada por cartógrafos e geógrafos do Brasil e do exterior. Com isso a rede SESI-MG ganha reconhecimento nacional e internacional enquanto instituição que fomenta a pesquisa e a ciência", afirmou a professora Flávia Gama.