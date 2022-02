UFMG volta a se tornar um dos assuntos mais falados na internet

UFMG volta às trends no Twitter após divulgação da chamada regular do Sisu (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) “Ver o povo felizão sendo aprovado no Sisu dá um quentinho no coração”, escreveu um perfil no Twitter. Nas redes sociais, milhares de pessoas comemoram a tão sonhada aprovação no ensino superior após a divulgação da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022, nesta terça-feira (22/2).









Com a divulgação dos resultados, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) voltou aos assuntos mais falados - trends - do Twitter nesta tarde. Na última semana, a universidade da capital mineira também se tornou um dos principais temas da internet, mas por causa das altas notas de corte.





Na ocasião, a instituição foi alvo de centenas de memes. Desta vez, o motivo de tanta repercussão é comemoração. “Temos uma caloura aqui! Indo botar a UFMG na descrição do meu perfil”, compartilhou um dos perfis.





UFMG





Para a primeira edição do Sisu 2022, a UFMG ofertou 6.309 vagas, em 79 cursos de graduação. Com o fim do período de inscrição, na última sexta-feira (18/2), as maiores notas de corte da modalidade ampla concorrência foram definidas, respectivamente, como: medicina, com 813; engenharia aeroespacial (780); ciência da computação (774); direito (768) e engenharia química (767).





As menores notas de corte registradas, na modalidade ampla concorrência foram: Arquivologia, com 614; Engenharia Florestal (616); Gestão de Serviços de Saúde (623) e Biblioteconomia (624).





O prazo para participar da lista de espera começa nesta terça-feira e vai até 8 de março. A convocação dos candidatos pelas instituições terá início a partir de 10 de março.





Veja as comemorações no Twitter:

ver o povo felizão sendo aprovado no sisu dá um quentinho no coração %uD83E%uDD7A lembro que quando vi meu nome na ufmg pela primeira vez com certeza foi top melhores 5 sensações da vida, gostoso demaisss %uD83E%uDD27%u2764%uFE0F %u2014 r%u035Bi%u035Bq%u035Bu%u035Be%u035B (@clarivide) February 22, 2022

passei na ufmg amigos%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2Dvou ser arquitetaaaaaaAAAA %u2014 sayu (@something_blue9) February 22, 2022

VÉI EU PASSEI NA UFMG AAAAAAAAAAAAAAAAA NEM PARECE REAL %u2014 thamires %u32DB (@_Dias_De_Luta_) February 22, 2022

E TEMOS CALOURA DE FARMÁCIA NA UFMG SIM!!!!

entrei nessa arca de Noé!!!! %uD83E%uDD73%uD83E%uDD73%uD83E%uDD73%uD83E%uDD73 %u2014 lorena %uFF92%uFF92 '^ (@sraatoa) February 22, 2022

Finalmente saiu o resultado do sisu e eu passei. Entrei na federal, partiu UFMG pic.twitter.com/KA6f98pEvy %u2014 desenhista não praticante (@May30715063) February 22, 2022

