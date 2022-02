Maioria do STF entende que universidades devem exigir passaporte de vacina

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria em plenário virtual, com julgamento ainda em andamento, para derrubar ato normativo do Ministério da Educação (MEC) que proibia as universidades e instituições federais de exigir o comprovante de vacina contra a covid-19 para entrar em suas estruturas.

O processo é de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e foi levado ao STF por PT, PSB e PDT. O relator proferiu seu voto favorável à derrubada do medida do MEC. Segundo o ministro, ela fere a “autonomia universitária” e que manter a diretriz seria um “inaceitável retrocesso civilizatório” no que diz respeito ao direito à saúde e à educação.