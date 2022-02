Com bolsas de quase R$ 800, UFTM abre inscrições para estágio em Uberaba

As inscrições para as vagas de estágio remunerado na UFTM, campus Uberaba, vão até o dia 25 de fevereiro (foto: UFTM/Divulgação)

Com bolsas de quase R$ 800, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) abriu nessa semana inscrições para nove oportunidades de estágio remunerado, não obrigatório, no campus Uberaba.