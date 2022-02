Sisu 2022: com notas de corte nas alturas, UFMG se torna meme na internet

Meme goza das notas de corte da UFMG para o Sisu 2022 (foto: Reprodução/Twitter) A divulgação da primeira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), nesta quarta-feira (16/1), marca a reta final da corrida pelo tão sonhado ingresso no curso superior. Com inscrições abertas até esta sexta-feira, milhares de vestibulandos pleiteiam uma vaga, entre as 221.790 oferecidas para instituições federais e estaduais.









Com um humor tipicamente brasileiro, centenas de vestibulandos que almejam uma vaga na universidade da capital mineira comentam sobre as notas. O tema rendeu centenas de memes ao longo da manhã. “Que o Sisu tenha piedade e a UFMG misericórdia”, escreveu um perfil no Twitter.

As notas de cortes meu pai. Não passo nem na porta da minha querida UFMG %uD83E%uDD21 %u2014 Raquel m (@ttdaraquelm) February 16, 2022





“Para todas as pessoas que estão na minha frente na UFMG: por favor desistam dos seus sonhos”, brinca outro perfil. “Coloquei UFMG como primeira opção, o Sisu deve estar rindo da minha cara nesse momento”, completa outro tuíte.





O Sisu calcula a nota de corte – menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados – para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.



Durante o período de inscrição, os candidatos podem alterar suas opções de curso e universidade. Com isso, as notas de corte também se alteram.





UFMG se torna um dos assuntos mais comentados do Twitter (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Veja a repercussão no Twitter:

queria letras ou enfermagem na UFMG acabei conseguindo um número de celular de acordo cm a minha posição no sisu pic.twitter.com/p6HU68zN3T %u2014 Mah in chains (@yourfairytaleee) February 16, 2022

Entrei no site e vi a nota de corte pra design na ufmg, pois é%u2026 pic.twitter.com/37kniIeeX4 %u2014 Tillapio %uD83E%uDD87 (@desmorcego) February 16, 2022

fiquei sabendo de uma notícia mto triste, quem se inscreve pra UFMG, eles vendem os dados pra máfia russa, nao se inscrevam em hipótese alguma %u2014 larissa %uD83D%uDDE1 || %uD83D%uDCD6: clube do livro dos homens (@lovxgreenbriar) February 16, 2022

ufmg q notas sao essas pic.twitter.com/13ZTDyc76i %u2014 %u263D%uFE0E %uD835%uDDF5%uD835%uDDF2%uD835%uDDF9%uD835%uDDFC %u263E%uFE0E (@heloesganzeli) February 16, 2022

me deixa sonha UFMG %u2014 Alnitak (@Majujubinha123) February 16, 2022

Gente, ano passado teve 10 chamada de espera no UFMG não percam a fé, mas se seu curso for psicologia ou nutrição, desistem não vai da bom %u2014 ana%u17F9%uD83E%uDD8B%u2077 (@thvflly) February 16, 2022



Saiba quais foram as maiores notas de corte, na modalidade ampla concorrência para a UFMG no primeiro dia de Sisu 2022:

Medicina: 814

Engenharia Aeroespacial: 780

Ciência da Computação: 777

Engenharia Química: 766

Direito: 766

Biomedicina: 759

Ciências Econômicas: 758

Psicologia: 756

Engenharia Mecânica : 754,92

Jornalismo: 753,34

Engenharia eletrica: 740









Em 2021, as maiores notas de corte foram dos cursos de medicina, ciência da computação, engenharia química e engenharia aeroespacial, com 811, 769, 769 e 765, respectivamente. A expectativa dos participantes é que as notas de corte aumentem ainda mais até o encerramento das inscrições e superem as do último ano.