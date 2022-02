Conheça universidades no Sul de Minas que usam Sisu para selecionar alunos

A Universidade Federal de Alfenas está disponibilizando 1.107 vagas pelo Sisu (foto: Divulgação / Unifal-MG)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022 foram iniciadas na madrugada desta terça-feira (16) e estão abertas até a próxima sexta-feira (18/02). No sul do estado, muitas universidades utilizam o Sisu como critério para a matrícula de novos alunos. A Universidade Federal de Alfenas (Unifal), a Universidade Federal de Lavras (Ufla) e a Universidade Federal de Itajubá (Unifei) vão oferecer juntas quase 3 mil vagas pelo sistema de seleção.

O sistema é utilizado pelo estudante que tenha feito o Enem do ano anterior e que não zerou a nota da redação. Além disso, para acessar o Sisu, o candidato não pode ter participado da edição como “treineiro”, como é o caso de alunos que não concluíram o ensino médio. No dia 09 de fevereiro, as notas da edição de 2021 do exame foram divulgadas pelo Ministério da Educação.

A data de divulgação dos resultados da chamada regular está prevista para 22 de fevereiro. Além da graduação presencial, em 2021, o Sisu passou a oferecer vagas em cursos à distância.

UNIFAL

A Universidade Federal de Alfenas está disponibilizando 1.107 vagas pelo SiSU 2022, sendo 552 destinadas à ampla concorrência e outras 555 reservadas para cotas.

Na sede, em Alfenas, os cursos disponíveis são: Biomedicina (Bacharelado), Biotecnologia (Bacharelado), Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Sociais (Licenciatura – Noturno), Ciências Sociais (Bacharelado – Noturno), Enfermagem (Bacharelado), Farmácia (Bacharelado), Fisioterapia (Bacharelado), História (Licenciatura – Noturno), Letras – Inglês e Literaturas da Língua Inglesa (Licenciatura), Letras – Espanhol e Literaturas da Língua Espanhola (Licenciatura), Letras – Língua Estrangeira (Bacharelado), Letras – Português e Literaturas da Língua Portuguesa (Licenciatura – Noturno), Matemática (Licenciatura – Noturno), Medicina (Bacharelado), Nutrição (Bacharelado), Odontologia (Bacharelado) e Pedagogia (Licenciatura – Noturno).

Na Unidade Educacional, em Alfenas, os cursos são: Ciência da Computação (Bacharelado), Física (Licenciatura – Noturno), Geografia (Bacharelado) e Geografia (Licenciatura – Noturno).

No campus em Poços de Caldas, o único curso disponível é: Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Bacharelado).

No campus de Varginha, os cursos são: Administração Pública (Bacharelado), Ciências Atuariais (Bacharelado), Ciências Contábeis (Bacharelado), Ciências Econômicas (Bacharelado) e Interdisciplinar em Ciência e Economia.

Para saber mais sobre a universidade, é só acessar o site da Unifal.

UFLA

Universidade Federal de Lavras vista de cima (foto: Ascon Ufla)

A Universidade Federal de Lavras está disponibilizando 798 vagas, sendo 397 de ampla concorrência para 27 cursos.

Os cursos disponíveis são: Engenharias (integral), Administração (integral), Administração Pública (noturno), Agronomia (Integral), Ciência da Computação (Integral), Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura, ambos em tempo integral), Direito (noturno), Educação Física (Bacharelado e licenciatura, ambos em tempo integral), Engenharia Agrícola (integral), Engenharia Ambiental e Sanitária (integral), Engenharia de Alimentos (integral), Engenharia de Controle e Automação (integral), Engenharia Florestal (integral), Filosofia (noturno), Física (licenciatura - noturno), Letras (noturno), Matemática (noturno), Medicina (integral), Medicina Veterinária (integral), Nutrição (integral), Pedagogia (noturno), Química (bacharelado e licenciatura - integral), Sistemas de Informação (noturno) e Zootecnia (integral).

Para ter mais detalhes sobre a UFLA, é só acessar o site da universidade.

UNIFEI

A Universidade Federal de Itajubá vai disponibilizar ao todo 1.395 vagas pelo Sisu (foto: Prefeitura de Itajubá)

A Universidade Federal de Itajubá possui cerca de 1.395 vagas pelo Sisu, sendo 948 para o campus de Itajubá e outras 447 para o campus de Itabira.

Os cursos disponíveis nos dois campus são: Administração (noturno), Ciências Atmosféricas (integral), Ciências Biológicas (noturno), Ciência da Computação (Integral), Engenharia Ambiental (integral), Engenharia Civil (integral), Engenharia de Bioprocessos (integral), Engenharia de Computação (integral), Engenharia de Controle e Automação (integral), Engenharia de Energia (integral), Engenharia de Materiais (integral), Engenharia de Produção (integral), Engenharia Elétrica (integral), Engenharia Eletrônica (integral), Engenharia Hídrica (integral), Engenharia Mecânica (integral), Engenharia Mecânica Aeronáutica (integral), Engenharia Química (integral), Física (bacharelado e licenciatura - ambos noturno), Matemática (bacharelado e licenciatura - Integral e noturno), Química (bacharelado e licenciatura, integral e noturno) e Sistemas de Informação (noturno).

Mais detalhes da universidade podem ser acessados pelo site da UNIFEI.