Inscrições para o SISU começam nesta terça-feira; veja como fazer

Resultado da chamada única será em 22 de fevereiro (foto: Agência Brasil)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada estarão abertas nesta terça-feira (15), e os candidatos têm até sexta-feira (18) para realizar o cadastro, na página do Sisu.

Com o programa, os estudantes acessam a nota de corte e as universidades disponíveis de acordo com a sua nota alcançada. Mas é necessário ter uma boa nota no Enem para optar por um curso nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

As inscrições ocorrem duas vezes por ano, sempre no início de cada período letivo, e devem ser feitas na página do Sisu. O candidato pode escolher duas opções de curso, a universidade, turno e a modalidade de concorrência (se usará cotas ou será por meio da ampla concorrência).

As vagas são disponibilizadas pelas instituições de ensino no sistema, que pode ser acessado on-line com o número de inscrição e a senha cadastrada do Enem. O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas.

Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação para participar do Sisu. O candidato não pode ter participado da edição como "treineiro", como é o caso de alunos que não concluíram o ensino médio.

No dia 09 de fevereiro, o Ministério da Educação (MEC) divulgou as notas da edição de 2021 do exame.

Sisu na UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais disponibilizará 6.309 vagas em 79 cursos de graduação tanto para este primeiro semestre do ano quanto para o segundo. As vagas são para os campi BH e Montes Claros.

Confira o cronograma Sisu 1º/2022

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro

Resultado da chamada única: 22 de fevereiro

Matrícula ou registro acadêmico: 23 de fevereiro a 8 de março

Interesse em participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março

Resultados da lista de espera: 10 de março