Atenção calouros: vejam quatro dicas para se dar bem no Sisu 2022

Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2021 pode concorrer as vagas (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram abertas nesta terça-feira (15/2), e os candidatos têm até sexta-feira (18/2) para fazer o cadastro pelo site. Durante os quatro dias, é indicado que os estudantes comecem a traçar as estratégias e possibilidades para a hora de preencher suas opções.

As inscrições ocorrem duas vezes por ano, sempre no início de cada período letivo, e devem ser feitas na página do Sisu. O candidato pode escolher duas opções de curso, a universidade, turno e a modalidade de concorrência (se usará cotas ou será por meio da ampla concorrência).





Para ter um melhor aproveitamento na inscrição, Marcos Raggazzi, diretor-executivo de unidades escolares do grupo Bernoulli Educação, dá algumas dicas aos estudantes. "O Sisu é um leilão eletrônico de vagas. São vagas que serão distribuídas no Brasil e o INEP deseja leiloá-las, ou seja, quem tiver a maior nota leva a vaga. Como não é possível fazer isso num espaço físico, acontece na plataforma do Sisu", diz.





Veja as dicas:

Faça as simulações

Durante os dias de inscrições, que terminam no dia 18 de fevereiro (sexta-feira), os candidatos podem modificar suas opções quantas vezes desejarem e assim simular os resultados. O sistema irá considerar a última opção preenchida, no quarto dia.





No primeiro dia, o candidato entra com seu cadastro e escolhe a primeira e a segunda opções. De madrugada tudo será processado e, no segundo dia, ele saberá se passaria ou não, e qual a sua colocação.





Isso pode ser feito nos três dias sucessivamente e só no quarto dia é que valerá a opção final do aluno. "Incentivamos todos a fazer a simulação, pois só através dela é que você consegue ver sua colocação. Um grande erro é fazer uma única aposta ao se inscrever só no último dia", reforça.

Procure saber como as instituições de ensino calculam as notas para fazer uma escolha estratégica

Segundo Marcos, algumas instituições usam a notas do Enem com critérios diferentes, como avaliar com pesos diferenciados para ciências da natureza, ciências humanas e para linguagens.





Durante os três dias de inscrição, a nota de corte (nota do último aluno que está classificado no momento) varia, por causa da entrada e saída de alunos com notas diferentes em uma mesma quantidade de vagas. Logo, se o aluno foi muito bem em uma disciplina e não tão bem em outra, isso não significa que o estudante não possa conseguir a vaga.

Consultar os sites das instituições antes de optar

Se estiver em dúvida entre quais instituições colocar como primeira e segunda opções, o aluno deve entrar no site específico de cada universidade e buscar informações sobre as notas de corte dos últimos três anos. Apesar dos valores mudarem a cada ano, é uma boa alternativa para saber se há chance de conseguir a vaga.

O que fazer após o resultado? Matrícula ou escolher a lista de espera?

Se o estudante for selecionado em 1ª ou 2ª opção, independentemente de efetuar sua matrícula, ele não poderá manifestar interesse em participar da lista de espera.

Para participar da lista de espera, o candidato deve acessar o seu boletim Sisu e manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma. Pode participar quem não foi selecionado em nenhuma de suas opções na chamada regular, podendo escolher apenas uma das opções de vagas definidas na fase de inscrição.

Na lista de espera, é importante que o candidato acompanhe junto à instituição da vaga escolhida as convocações para matrícula. O candidato apto poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso escolhido em sua inscrição no Sisu. O acompanhamento das chamadas da lista de espera é feito no site da faculdade e não do Sisu.

Sisu na UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais disponibilizará 6.309 vagas em 79 cursos de graduação tanto para este primeiro semestre do ano quanto para o segundo. As vagas são para os campi BH e Montes Claros.

Confira o cronograma Sisu 1º/2022

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro

Resultado da chamada única: 22 de fevereiro

Matrícula ou registro acadêmico: 23 de fevereiro a 8 de março

Interesse em participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março

Resultados da lista de espera: 10 de março

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz