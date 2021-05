COVID: sindicato de professores denuncia escolas por falhas no protocolo

O Sindicato das Escolas Particulares ressalta que todas as escolas devem seguir as orientações da prefeitura e da entidade para evitar a transmissão do coronavírus (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) denúncias contra escolas particulares que tiveram flagrantes de desrespeito aos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19. A maioria delas fica em Belo Horizonte, segundo a entidade. O Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro-Minas), contabiliza cerca de 15contra escolas particulares que tiveram flagrantes de desrespeito aos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19. A maioria delas fica em Belo Horizonte, segundo a entidade.









Ela explica que os protocolos da prefeitura sugerem a divisão de turmas por “bolhas”, com um professor para cada grupo de crianças para reduzir o contato, e que em alguns locais isso não é praticado.



“Nesse sentido, não há esse cumprimento. Em especial professores de áreas especializadas, que estão passando por todas as turmas, o que gera ainda mais desespero dos profissionais”, conta.





Valéria conta que o sindicato também tem recebido queixas e questionamentos sobre instituições que estão encaminhando um termo aos pais ou responsáveis falando sobre os protocolos contra o coronavírus, nos quais as pessoas alegam estar cientes de que podem ter contato com o vírus em qualquer ambiente, isentando a escola de responsabilidade.





“Por isso queremos participar da elaboração dos protocolos. Os pais que querem levar as crianças, levam. Se responsabilizam ou isentam a escola de qualquer responsabilidade. Mas, e o trabalhador, os professores, o servidor administrativo? Ele não tem a opção de não ir. Estamos orientando os professores a, caso serem contaminados, exigirem a emissão da comunicação de acidente de trabalho (CAT). Caso a escola não queira emitir, pode nos procurar que vamos emitir o CAT”, enfatizou a presidente do Sinpro-Minas.





O sindicato não divulgou à imprensa a lista das escolas denunciadas. As reclamações foram feitas pelo canal “Coronavírus – Denúncia de descumprimento por Estabelecimentos”, disponibilizado pela Prefeitura de Belo Horizonte na internet. Até a manhã desta segunda-feira (3/5), a entidade ainda não havia recebido um retorno do município.





“Eu considero que não era o momento das aulas voltarem, porque o próprio pessoal da saúde diz que não é o momento das aulas voltarem. A escola por si só é um local de aglomeração”, avalia Valéria Morato.



“Estávamos com RT (a taxa de transmissão do coronavírus) de 0,92 e agora esta 1,01. Eu quero muito que eu esteja errada, que as coisas deem certo, porque os professores querem voltar a trabalhar presencialmente, só que estão com muito medo, porque agora a nova cepa não atinge só aqueles que têm comorbidades”, explica a presidente do Sinpro Minas.





Nesta segunda, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) disse que não recebeu a lista das escolas denunciadas, o que foi confirmado à reportagem pelo Sinpro Minas, que ressaltou ter acionado a Vigilância Sanitária e acompanhar o andamento das denúncias feitas.





O Sinep-MG também ressalta que todas as escolas devem seguir as orientações da prefeitura e da entidade para evitar a transmissão do coronavírus. Leia o posicionamento na íntegra:





“As instituições particulares devem seguir, com rigor, todas as orientações passadas pela prefeitura e também pelo documento de orientação feito pelo Sinep-MG em parceria com a Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infeccções (Ameci). Estamos trabalhando com esses documentos para orientar as instituições. O Sinep-MG é um órgão representativo e de orientação às instituições privadas, mas não tem poder fiscalizador. O Sinpro Minas, que entrou com pedido de liminar para a suspensão das aulas na cidade, não informou o nome das instituições e nem entrou em contato com o Sinep-MG para informar. Acredito que a divulgação dessa lista seja de suma importância, para que, caso constatado qualquer irregularidade, a escola seja orientada a cumprir os protocolos corretos. Como não recebemos denúncias e nem sabemos o nome das instituições, não há muito o que fazer neste sentido. Nossas orientações sanitárias, assim como lives com epidemiologistas e diversas reuniões com as instituições são realizadas desde julho de 2020.”





Segundo a PBH, foram registradas nove denúncias em creches privadas e, dependendo das irregularidades, as escolas poderão ser interditadas.





Veja a nota na íntegra:





"A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, até o momento, foram registradas nove denúncias sobre possíveis irregularidades no cumprimento dos protocolos sanitários em creches privadas.





O trabalho da Vigilância Sanitária tem caráter orientativo e educativo. Dependendo da irregularidade, as sanções previstas podem ser desde advertência, multa até interdição. A população pode contribuir fazendo denúncias por meio do 156 ou pelo portal da Prefeitura."