Enem 2020: metade dos candidatos querem fazer provas em maio

Resultado constatou que estudantes preferem realizar as provas em maio de 2021. 19,3% dos mais de cinco milhões de estudantes inscritos responderam a pesquisa (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mostrou que 49,7%, aproximadamente dos que responderam a enquete preferem realizar a prova em maio de 2021. Divulgação dos dados foi feita em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (1º/7), com a presença do ministro interino da educação, Antonio Paulo Voguel, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Alexandre Lopes. Resultado da consulta pública realizada com os candidatos que vão realizar omostrou que 49,7%, aproximadamente dos que responderam a enquete preferem realizar aem maio de 2021. Divulgação dos dados foi feita em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (1º/7), com a presença dointerino da educação, Antonio Paulo Voguel, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Alexandre Lopes.









Em relação às demais datas, pouca mais de 167 mil candidatos optaram por realizar a prova em dezembro deste ano e cerca de 392 mil inscritos gostariam de fazer o Enem em janeiro de 2021.





Alexandre Lopes, presidente do Inep, diz que a consulta é muito importante por ouvir os estudantes nesse momento de dificuldades causada pela pandemia da covid-19. “A expectativa é que em duas ou três semanas, a gente consiga definir a data definitiva para a aplicação do Enem”, informa.





Simulado





Presidente do Inep afirmou que a partir da próxima segunda-feira (6/7) estará disponível, no aplicativo do Enem, um simulado “Pegamos as provas antigas do Enem e desenvolvemos este simulado. As questões podem ser resolvidas no próprio aplicativo e, ao final, o candidato terá acesso ao seu desempenho”, anuncia Alexandre Lopes.



Sisu





Desde a última terça-feira (30/6) está aberta a consulta de vagas nas instituições federais de ensino superior no site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Antonio Paulo Voguel, ministro interino da educação, sugere que os candidatos interessados entrem no portal e realizem a consulta antes das inscrições. “Dessa maneira, os candidatos estarão mais preparados e saberem para onde querem ir”, recomenda.





Outra orientação dada pelo ministro interino da pasta é que os candidatos verifiquem se os dados do cadastro no site do Sisu estão em ordem e se estão funcionando corretamente. “É bom verificar se está tudo certo com o cadastro para não deixar para última hora, já que as inscrições abrem em 7 de julho”, sugere.