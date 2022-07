Gasolina: Petrobras anuncia queda de R$ 0,15 por litro

Medida passa a valer já nesta sexta-feira (29/7) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Petrobras anunciou que o preço da gasolina repassado às distribuidoras terá queda de R$ 0,15 por litro a partir desta sexta-feira (29/7).

É a segunda redução em pouco mais de uma semana, já que o preço do litro caiu R$ 0,20 na última quarta-feira (20/7)





Nos postos, considerando a composição do combustível que inclui uma porção de 27% de etanol anidro, o preço passa de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 por litro nas bombas.





Segundo a empresa, a alteração nos preços se dá pela estabilização do valor do combustível no mercado internacional.





“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, diz a nota da Petrobras.





Leia também: Conselhos da Petrobras vão monitorar reajustes de combustíveis





As reduções em semanas seguidas também são as únicas registradas em 2022. Antes disso, a Petrobras só havia anunciado queda no valor repassado às distribuidoras em dezembro do ano passado.





Preços em queda

De acordo com pesquisa do Mercado Mineiro e aplicativo ComOferta , em 15 dias a gasolina apresentou queda de preço médio de cerca de 25% nos postos de Belo Horizonte, em resultados apurados no início desta semana.





Além da redução anunciada pela Petrobras na última semana, os dígitos nas bombas de combustíveis são afetados pela queda da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da gasolina de 30% para 18%, efetuado pelo governo estadual no início do mês





O Diesel fica fora do cenário de queda. O combustível segue com o valor de R$ 5,61 nas refinarias. O preço alto nas bombas e a falta de relação com o reajuste do frete preocupa os caminhoneiros