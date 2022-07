Auxílio caminhoneiro: parcelas serão pagas a partir de agosto

Além de caminhoneiros, taxistas também serão beneficiados, mas o grupo está em fase de cadastramento (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) anunciou, nesta segunda-feira (25/7), que o pagamento das primeiras parcelas do auxílio para os caminhoneiros será realizada no dia 9 de agosto. A quantia depositada será de R$ 2 mil referente aos meses de julho e agosto — R$ 1 mil de cada.

O benefício será repassado em 6 parcelas de RS 1 mil em 2022. O cronograma do governo planeja que o terceiro pagamento seja feito em 24 de setembro. As seguintes estão agendadas, inicialmente, para 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. Para executar a ação, o Ministério do Trabalho requereu dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) do Ministério da Infraestrutura (Minfra).

Vale salientar que o benefício é individual e não leva em consideração a quantia de veículos em posse do profissional autônomo. O cidadão deve estar com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) em estado válido.

O auxílio faz parte da medida econômica liberada após a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite gastos acima do teto do governo às vésperas das eleições. Estima-se que o custo total do pacote gire em torno de R$ 41 bilhões. A ação ainda amplia o auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600.

Além de caminhoneiros, taxistas também serão beneficiados, mas o grupo está em fase de cadastramento. O MTP começa a receber as inscrições dos taxistas nesta segunda-feira (25/7).

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori.