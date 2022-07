Auxílio Brasil: beneficiários com NIS final 4 recebem; confira calendário

Os pagamentos tiveram início na segunda-feira (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Beneficiários do Auxílio Brasil que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 4 recebem, nesta quinta-feira (21/7), a parcela referente ao benefício de julho. O calendário segue o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O valor mínimo do benefício é de R$ 400.

Confira o calendário de pagamentos





(foto: Reprodução) Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa, que tem três benefícios básicos e seis suplementares. Têm direito ao Auxílio Brasil os cidadãos que fazem parte de famílias em extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 105 por pessoa da família, em situação de pobreza, com renda per capita entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa da família, ou em regra de emancipação, que é quando o beneficiário conquista um emprego formal, mas segue com direito de receber o benefício se a renda por pessoa da família for de até R$ 525.





Para receber o auxílio é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). É necessário fazer uma pré-inscrição pelo site ou aplicativo e, depois, confirmar os dados nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras. O prazo para confirmação é de até 120 dias.

De agosto a dezembro, o benefício mínimo passará de R$ 400 para R$ 600, conforme emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas pelos aplicativos do Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.