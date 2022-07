Auxílio Brasil e Vale-gás: governo divulga novas regras dos benefícios

Os beneficiários receberão o recurso pelos mesmos meios já utilizados em pagamentos anteriores (foto: Pixabay/Reprodução) O Ministério da Cidadania publicou nesta quarta-feira (20/7) uma portaria definindo as regras para recebimento do acréscimo de R$ 200 no Auxílio Brasil e o pagamento do Vale-gás.





Segundo a portaria assinada pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, o benefício complementar de R $ 200 do Auxílio Brasil será pago de agosto a dezembro. Com o bônus, o valor passa de R$ 400 para R$ 600.

"A família beneficiária do Programa Auxílio Brasil receberá o benefício complementar na data prevista no calendário de pagamentos do referido programa, para as referências de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022", especifica a portaria.

Os beneficiários receberão o recurso pelos mesmos meios já utilizados em pagamentos anteriores: saque por meio do cartão Auxílio Brasil, em lotéricas, ou por transferência no aplicativo Caixa Tem.





O valor extra de R$ 200 será complementar aos benefícios previstos na lei que institui o programa Auxílio Brasil (Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar, Benefício de Superação da Extrema Pobreza e Benefício Compensatório de Transição) e do Benefício Extraordinário, transformado em permanente pela Lei nº 14.342 em maio deste ano.





Vale-Gás

A portaria estipula também como será o pagamento do acréscimo no valor do Vale-Gás para quase 6 milhões de brasileiros. A partir de agosto o governo vai aumentar o benefício para 100% da média do preço nacional de referência do gás de cozinha no país.





Desde dezembro do ano passado, quando começaram os depósitos do Auxílio Gás dos Brasileiros, as famílias recebiam parcelas bimestrais que deveriam corresponder a 50% do valor do botijão GLP 13kg.





As famílias receberão o bônus nos meses de agosto, outubro e dezembro. Assim como no Auxílio Brasil, o benefício pode ser recebido pelos mesmos canais já utilizados pelos beneficiários.