No Dia do Amigo, Zambelli posta foto com Moro e ironiza relação entre eles

Sérgio Moro e Zambelli juntos, ainda amigos, no dia do casamento dela (foto: Reprodução/Twitter)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) usou as redes sociais para ironizar sua relação com o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (União), que foi seu padrinho de casamento. A postagem celebra o Dia do Amigo, comemorado nesta quarta-feira (20/7), e resgata uma foto dos dois, no dia do casamento de Zambelli.