Claro quer antecipar chegada do 5G em cidades mineiras

O sistema deve ser instalado nos municípios com mais de 500 mil habitantes até meados do ano que vem (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A tecnologia 5G deve chegar a outras cidades mineiras ainda este ano, segundo informou ontem o CEO da Claro no Brasil, Paulo César Teixeira, ao anunciar os planos da empresa para a chegada da quinta geração da telefonia móvel em Belo Horizonte a partir de amanhã.



Pelas regras da Anatel, as operadoras vencedoras do leilão da frequência do 5G (3.5 giga hertz) tem que disponibilizar a nova tecnologia em todas as capitais até o mês de setembro, devendo instalar o sistema em municípios com mais de 500 mil habitantes até meados do ano que vem.







Veja: a lista de aparelhos à venda no País compatíveis com o 5G Paulo César preferiu não antecipar as cidades que serão atendidas, segundo ele, ainda este ano, mas Minas Gerais tem três municípios com mais de 500 mil habitantes: Uberlândia (706 mil), Contagem (673 mil) Juiz de Fora (577 mil) e é por elas que a Claro deve iniciar a expansão do 5G no estado.





“No Brasil, em quatro ou cinco anos nós teremos uma rede 5G maior do que a existente hoje para o 4G”, acrescentou Paulo César. O executivo lembrou que no leilão da frequência de 3,5 gigahertz, da arrecadação de R$ 90 bilhões, apenas 10% foram para o caixa do governo, com o restante devendo ser investido pelas operadoras na implantação da tecnologia no país. Paulo César afirma que a Claro começa a ofertar o 5G em Belo Horizonte com uma infraestrutura maior do que a exigida pela Anatel.









A disseminação da tecnologia em Belo Horizonte e no estado vai depender inicialmente dos aparelhos com capacidade para operar no 5G , cujas vendas devem acelerar após a entrada em operação das antenas. “Até o fim de 2022 as vendas de smartphones 5G vão ultrapassar as de 4G”, afirma Márcio Carvalho, diretor de Marketing da Claro Brasil ao revelar que hoje, na base da operadora em todo o país, já são 2,3 milhões de aparelhos com capacidade para conexão em 5G. Aproveitando o Dia dos Pais, a Claro está colocando três modelos de aparelhos com 5G em oferta para os clientes.





Segundo Paulo César, a expansão da rede em Belo Horizonte terá correlação direta com o aumento da demanda de tráfego na frequência de 3,5 gigahertz. “Com uma base de cliente e uma base operando, vai fazer mais sentido investir em 5G pois, quanto mais tráfego, mais nós vamos ampliar a cobertura”, afirma o CEO. De acordo com ele, inicialmente a operação da Claro com 5G abrangerá 17 bairros de Belo Horizonte e não exigirá nenhuma mudança dos clientes a não ser a necessidade de terem um aparelho para conexão com a nova tecnologia.





Márcio Carvalho informa que na média nacional, os aparelhos com 5G corresponde a 4% da base de aparelhos, mas que as vendas desses modelos crescem cerca de 15% ao mês e devem ter expansão maior em Minas com a entrada em operação da rede 5G. “No Distrito Federal as vendas cresceram 65% após a entrada do 5G contra uma média de crescimento no país de 10% no mesmo período”, revela o diretor de Marketing da Claro. “Nosso objetivo é ter o mais rápido possível uma base de clientes maior no 5G”, acrescenta Carvalho. Hoje, dos smartphones vendidos pela Claro, cerca de 70% já são com 5G.

