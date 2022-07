Sinal 5G chega a BH em julho; consumidor terá que trocar parabólicas

5G opera na faixa de 3,5 GHz, a mesma banda utilizada pela TV via satélite, conhecida como parabólica (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

Custo pode chegar a R$ 1 mil para 10 milhões de brasileiros



De acordo com a Siga Antenado, 20 milhões de famílias no país utilizam o sinal de TV aberta pela parabólica. Destas, 50% preenchem os pré-requisitos para receber o equipamento digital gratuitamente, já que a troca só não vai ter custos para os consumidores que fazem parte do Cadastro Único do governo federal.



Questionado sobre o custo para os demais dez milhões de famílias, Leandro Guerra disse que não é possível estimar um valor, já que este serviço será feito por empresas privadas, mas afirmou que “não deve passar de R$ 1 mil”.



“Aqui em Belo Horizonte, iremos disponibilizar 2,6 mil equipamentos. Esta é uma estimativa de demanda baseada no cruzamento de dois bancos de informações: o cadastro único do governo federal e uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2019, que perguntou para as pessoas de baixa renda se elas recebiam o sinal da antena parabólica”, explicou o CEO.



Ainda segundo o executivo, em Belo Horizonte vai ser possível realizar 200 instalações por dia, mas o pedido deve ser feito pelo próprio consumidor, por meio do telefone 0800 729 2404 ou pelo site www.sigaantenado.com.br. “Lembrando que estes canais só vão atender as demandas gratuitas, para os usuários que preenchem os pré-requisitos. Os demais devem procurar anteneiros e lojas especializadas para comprar o equipamento”, ponderou.





Quem precisa trocar a antena



Consumidores que assistem TV aberta usando antena parabólica tradicional vão precisar instalar os novos equipamentos da parabólica digital para continuar usufruindo da programação gratuita.





Quem não precisa fazer a troca



Usuários que utilizam TV por assinatura ou já tem acesso à TV Digital por meio da antena digital interna ou externa, do tipo espinha de peixe.





Celulares que têm acesso ao 5G





A quinta geração de internet móvel vai ser disponibilizada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo para os celulares mais recentes. De modo geral, os aparelhos lançados nos últimos 12 meses suportam a tecnologia.

