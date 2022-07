BH tem aumento de até 30% no preço dos petiscos em um ano

O preço das porções subiu entre 23 e 30% no intervalo de um ano em Belo Horizonte (foto: Fabricio Oliver/Divulgacao) Belo Horizonte, que é conhecida como a capital dos bares, está se tornando cada vez mais cara para consumidores beberem e petiscarem nos botecos e restaurantes. Uma pesquisa do MercadoMineiro apontou que o preço dos petiscos subiu em até 30% no último ano, e algumas cervejas tiveram aumento de 13% em doze meses.









Sofreram com a inflação também a Brahma Duplo Malte de 600ml, que de R$9,99 passou a custar R$10,92, um crescimento de 9,3% no preço. A Heineken de 600ml subiu de R$14,30 para R$15,32, aumentando 7,11%.





Em relação às porções, ficou mais difícil ainda consumir petisco nos bares. Isso porque o preço da porção de carne de sol com mandioca, por exemplo, subiu de R$46.93 para R$60.71, um aumento de 29%. A porção de lombo suíno que custava R$40,05 no ano passado agora custa R$50,41, o que representa 25,86% de aumento.





Para saborear uma porção de contrafilé, era preciso desembolsar R$57,73 em 2021, e, neste ano, o preço médio passou a ser de R$70,96, 23% maior.





O levantamento foi feito em 58 bares da capital e da região metropolitana, entre 25 a 30 de junho de 2022, e não considera os 10% de taxa de serviço.





A pesquisa ainda conta que está sendo cada vez mais comum que o consumidor compre bebidas e itens de alimentação por delivery, para consumo em casa ou com amigos, devido ao preço dos bares. Ainda segundo o MercadoMineiro, a elevação de preços pode ter acontecido em função da pandemia e também do aumento dos custos.





Variação pelas regiões





Dependendo do bar escolhido, a conta pode ficar 160% mais cara. Além de monitorar a elevação de preços no intervalo de um ano, o levantamento do MercadoMineiro aponta também as variações entre bares e restaurantes de diversas regiões da RMBH, que

possuem estilos e tradições diferentes.





Veja as principais disparidades:





- Cerveja Brahma de 600ml pode custar de R$8.00 até R$12.90, com uma variação de 61%.





- Cerveja Original de 600ml pode custar de R$10.00 até R$15,00, com uma variação de 50%.





- Cerveja Skol pode custar de R$7.00 até R$12.00, com uma variação de 71%.





- Cerveja Stella de 550ml pode custar de R$7.00 até R$17.00, com uma variação de 55%.





- Cerveja Heineken de 600ml pode custar de R$ 13.00 até R$18.90, uma variação de 45%.





- Caipirinha pode custar de R$8.00 até R$20.00, uma variação de 150%.





- Caipvodka com vodka nacional custando de R$10.00 até R$26.00, uma variação de 160%.





- Refrigerante em lata de 310 ou 350ml custando de R$4.50 até R$6.90, uma variação de 53%.





- Suco Natural de laranja de 300ml custando de R$4.50 até R$12.00, uma variação de 166%.





- Porção de Batata Frita custando de R$13,90 até R$34.90, uma variação de 151%.





- Porção de mandioca custando de R$15.00 até R$35.90, uma variação de 139%.





- Porção de carne de sol com mandioca custando de R$45.40 até R$89.00, uma variação de 96%.