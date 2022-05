Dia das Mães: pesquisa aponta que 59% dos clientes vão às compras

Proprietária de loja especiada em moda íntima feminina, Juliana Moraes diz que clientes estão mais animados a ir às compras (foto: Arquivo pessoal)

Reencontros, abraços apertados e presentes. Uma das datas mais importantes para o comércio varejista, o Dia das Mães promete ser diferente para as famílias e para os empresários do setor em 2022. As restrições impostas pela pandemia da COVID-19 nos anos anteriores agora dão lugar a uma expectativa boa de vendas para os lojistas de vários segmentos





O novo impulso do comércio é representado pela intenção dos consumidores. De acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de MG (Ipead/UFMG), 59,52% dos consumidores pretendem presentear a mãe na data especial, o que representa um crescimento de 16,77% em relação ao ano passado, marcado por fortes restrições às atividades comerciais.

O valor gasto com os presentes em 2022 também é superior ao de 2021, com uma média de R$ 95 por pessoa e alta de 6,97% em relação ao ano anterior. Os resultados ainda mostram que 46,40% dos consumidores que pretendem presentear gastarão valor igual ao que gastaram no ano passado.





A faixa de valor para presentes “entre R$51 a R$100 foi a mais citada, representando 34,40% dos consumidores que pretendem presentear em 2022.





As roupas estão no topo da lista dos filhos, seguidas dos calçados, perfumes ou hidratantes e flores ou plantas.



Boas expectativas



O comportamento dos clientes anima quem está à frente do negócio. “A expectativa é enorme. Nos dois últimos anos, muitos filhos precisaram se afastar das mães por questões de segurança. Agora, vivemos um momento especial, porque teremos um Dia das Mães sem máscaras e com todos vacinados. Consequentemente, temos uma perspectiva bem alta de vendas. É a segunda data mais importante, atrás do Natal. Acreditamos que as vendas serão o dobro do ano passado e vivemos a expectativa de crescimento em relação a 2019, quando não tínhamos pandemia”, afirma a empresária Maria Clara Duca, proprietária da loja Atmo Moda Feminina, na região Centro-Sul da capital.





Ela afirma que sua loja não precisou de contratar novos funcionários, mas todos precisaram se esforçar para estender o horário em virtude do aumento do volume de vendas. “É um momento bom para as vendedoras ganharem mais. A equipe fica toda motivada, pois gera horas extras e elas atende mais pessoas”.





A proprietária da Água Fresca Langerie, Juliana Moraes, diz que há uma animação natural no rosto dos clientes que é repassada aos comerciantes. “As vendas estão melhores que em 2021, pois ficamos fechados em abril. As pessoas circulam com mais otimismo, o que faz com que as vendas estejam num patamar mais acima. Apesar disso, alguns clientes deixam as compras para a última hora. Mas temos lojas de shopping e eletrônicas, com entrega expressa para BH, caso as compras sejam feitas até 12h (deste sábado)”





A empresária faz uma projeção de faturamento em 2022: “Nossa expectativa é de cresça 12% a mais que no ano passado. É uma data muito importante para nós. Mãe é símbolo de amor, carinho e afeto e a data envolve todo esse significado. E todos tem ligação com a mãe, a avó ou uma tia. É uma data que mexe com os corações e com o comércio”.

Animação





Para Fátima Eloisa, uma das sócias da Adhara, a confiança de faturamento maior é grande. “Tivemos muitas dificuldades na pandemia, mas agora começou a normalizar. Temos sempre o pensamento positivo de sempre vender mais. É uma data importante, porque todos lembram de trazer presentes para as mães. E eu não posso reclamar. Temos 20 anos de atuação e posso dizer que as vendas estão boas”, relata.