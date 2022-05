Preço da gasolina contribui para a subida do custo de vida em BH

Preços de combustíveis pesaram na inflação de 0,86% em Belo Horizonte no mês de abril, diz estudo do Ipead (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A gasolina comum, com alta de 2,03% nos preços, foi o produto que mais contribuiu para esse aumento.









Também houve majoração em alimentação em restaurante (2,07%), saúde e cuidados pessoais (1,96%) e artigos de residência (1,26%).





Em compensação, bebidas em bares e restaurantes sofreram queda de 1,22%.





No geral, a inflação está em 11,33% no acumulado dos últimos 12 meses.





Cesta básica em BH





O Ipead também apresentou o custo da cesta básica em BH, que subiu de R$ 695,41, em março, para R$ 716,26, em abril (alta de 3%).





Tomate (11,54%), batata inglesa (16,74%), farinha de trigo (11,62%) e pão francês (5,45%) estão entre os alimentos com o maior percentual de aumento.



O estudo apontou baixas na carne de boi chã de dentro (-1,48%) e na banana caturra (-5,45%), além de ligeira ascensão no preço do arroz (0,7%).



A cesta básica de R$ 716,26 corresponde a 59,1% do salário mínimo de R$ 1.212,00.





Índice de Confiança





O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) em Belo Horizonte cresceu 1,75%, alcançando 34,53 pontos em abril de 2022.





A “Pretensão de Compra” para o Dia das Mães elevou 16,77% em comparação a 2021, com 59,52% dos entrevistados respondendo positivamente sobre a intenção de presentear a mãe ou alguma pessoa próxima na data comemorativa.





Se comparado a 2021, o valor médio dos presentes a serem adquiridos subiu 6,97%, de R$ 88,81 a R$ 95,00.



Conforme o Ipead, 34% dos consumidores pretendem gastar uma faixa de R$ 51,00 a R$ 100,00, 24% de R$ 101,00 a R$ 150,00, 22% até R$ 50,00 e 19% acima de R$ 150,00.

