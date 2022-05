Gerdau registra lucro líquido de R$ 2,9 bilhões no primeiro trimestre

Receita líquida da companhia alcançou R$ 20,3 bilhões entre janeiro e março (foto: Divulgação / Gerdau)

A siderúrgica Gerdau divulgou nesta quinta-feira (5/5) que obteve um lucro líquido de R$ 2,9 bilhões no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 19% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já a receita líquida da companhia alcançou R$ 20,3 bilhões entre janeiro e março, com as vendas físicas de aço totalizando 3,1 milhões de toneladas.

O Ebitda ajustado foi de R$ 5,8 bilhões, influenciado pelo aumento da demanda por aço dos setores industrial e de construção na América do Norte.

“Estados Unidos, Canadá e México são países muito relevantes para a Gerdau e temos investido importantes recursos nessa região de forma a tornar nossas operações locais cada vez mais competitivas e focadas em entregar valor aos nossos clientes”,declarou o diretor-presidente (CEO) da Gerdau, Gustavo Werneck.

Já o CFO da siderúrgica, Rafael Japur, destacou que o nível de endividamento da Gerdau alcançou o menor nível histórico na relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado.

“Além disso, a dívida bruta da empresa atingiu seu menor nível ao final do primeiro trimestre, somando R$ 12,8 bilhões, o que reforça o nosso compromisso com a solidez financeira da companhia”, ponderou.

Investimentos

A Gerdau também informou que investiu R$ 593 milhões no primeiro trimestre do ano, R$ 437 milhões em manutenção e em iniciativas de expansão e atualização tecnológica e R$ 156 milhões em investimentos em melhorias de práticas ambientais.

Dividendos

Os acionistas da companhia vão receber os dividendos nos dias 25 e 26 de maio, da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau S.A., respectivamente.





“Serão pagos R$ 973,5 milhões (R$ 0,57 por ação) sobre a posição de ações detidas em 16/05/2022. Já na Metalúrgica Gerdau S.A. serão pagos R$ 313,5 milhões (R$ 0,29 por ação) sobre a posição de ações detidas em 16/05/2022”, detalhou a empresa.