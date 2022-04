Usiminas registra lucro líquido de R$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre

Vendas de aço no mercado interno totalizaram 867 mil toneladas (foto: Usiminas/Divulgação )



A Usiminas informou os resultados do primeiro trimestre de 2022 nesta quarta-feira (20/4), com um lucro líquido de R$ 1,3 bilhão. O valor representa uma alta de 5% na comparação com o mesmo período do ano passado.





“Depois de uma forte recuperação no ano passado, os resultados se mantiveram positivos e entraram numa fase de estabilidade de produção e vendas adequados à realidade no momento”, avaliou o presidente da Usiminas, Sergio Leite.





A venda total do aço atingiu 1,13 milhão de toneladas, com alta de 6,6% na comparação com os três meses anteriores, quando foi registrado 1,06 milhão de toneladas.





Já no mercado interno, a comercialização de aço totalizou 867 mil toneladas, um aumento de 9,5% quando comparadas às 792 mil toneladas do quarto trimestre de 2021.

Ebitda ajustado

A companhia também divulgou que o Ebitda Ajustado foi de R$ 1,6 bilhão, com uma margem de 19,9%, ante R$ 2,5 bilhões e 30,5% no trimestre anterior.





Em 2022, não foram registrados Efeitos Não Recorrentes, ao contrário do que ocorreu no quarto trimestre de 2021, com um total de R$ 619 milhões.





O caixa consolidado em 31 de março era de R$ 6,6 bilhões, inferior em 6% em comparação à posição do último dia do ano passado, quando foram registrados R$ 7,0 bilhões.





“Essa redução se deve, principalmente, ao pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social referentes a 2021 na Mineração Usiminas, além do efeito da desvalorização do dólar frente ao real no caixa da companhia”, consta em um trecho do comunicado.





De acordo com Leite, a Usiminas poderia pagar toda a dívida bruta e ainda manter um saldo de R$ 1 bilhão no caixa.

Sustentabilidade

Para desenvolver a agenda ESG, onde estão as práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização, a Usiminas anunciou, em fevereiro, uma parceria para geração própria de energia renovável com a Canadian Solar.





“Iniciativas como a parceria com a Canadian para fornecimento de energia solar e o compromisso reafirmado com a World Steel Association são passos importantes da companhia na sua jornada cada vez mais alinhada aos princípios da agenda ESG”, analisou o presidente da Usiminas.





De acordo com a companhia, a iniciativa vai possibilitar uma produção mais sustentável, por meio da melhor utilização dos recursos naturais e da redução dos impactos ambientais e dos custos de energia.





"O contrato prevê a autoprodução de 30 megawatts médios de energia renovável, por 15 anos, a partir de 2025, o que representa cerca de 12% do volume de energia consumido pela companhia", informou.

Unidades

Na Usina de Ipatinga, a produção de aço bruto foi de 677 mil toneladas no primeiro trimestre do ano, contra 723 mil toneladas no último trimestre de 2021. Já a produção de laminados nas usinas de Ipatinga e Cubatão, por sua vez, totalizou 1,09 milhão de toneladas, contra 1,17 milhão de toneladas registradas no 4T21.





Na Mineração Usiminas, o volume de produção no primeiro trimestre de 2022 foi de 1,7 milhão de toneladas, contra 2,5 milhões de toneladas no quatro trimestre do ano passado. O volume de vendas atingiu 1,6 milhão de toneladas, com queda de 38% quando comparado ao último trimestre de 2021, também afetado por paralisações na cadeia logística devido às chuvas registradas no período.





Na Soluções Usiminas, empresa que atua no mercado de distribuição de aço, serviços, fabricação e venda de tubos de pequeno diâmetro, a receita líquida foi de R$ 2,1 bilhões, uma alta de 7% ante o R$ 1,9 bilhão do trimestre anterior.