Todos os voos da Itapemirim em Confins estão cancelados até 30 de dezembro

Às vésperas do Natal, milhares de passageiros da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) terão que mudar seus planos para as festividades de fim de ano após os recentes anúncios de suspensão dos voos.

No Aeroporto Internacional de Confins, todos os voos da companhia foram cancelados até o dia 30 de dezembro. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21/12) pela BH Airport, administradora do terminal, que orienta que todos os passageiros entrem em contato com a companhia o mais breve possível.