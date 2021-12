Quatro voos da Itapemirim em Confins são cancelados; veja o que fazer

(foto: BH Airport/Divulgação)

Após anunciar a suspensão temporária das atividades, a Itapemirim Transportes Aéreos recomendou que os clientes com voos marcados simplesmente não compareçam para embarque nos aeroportos e aguardem um novo posicionamento da companhia.A empresa aérea tinha quatro voos previstos partindo do Aeroporto de Confins neste fim de semana, três nesse sábado (18) – às 7h40 para Guarulhos (voo 5344), às 13h45 para Recife (voo 5345) e às 23h para Guarulhos (voo 5444) – e um amanhã (19), às 5h10, com destino a Recife (voo 5345). Todos já estão cancelados no site da BH Airport, que é a concessionária que administra o aeroporto.Ainda de acordo com o serviço de atendimento telefônico da empresa, que é feito apenas por meio de uma gravação, sem o contato de um funcionário, os passageiros podem optar pelo reembolso dos bilhetes aéreos pelo e-mail falecomaita@voeita.com.br.A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determinou ontem (17) que a Itapemirim prestasse o imediato atendimento a todos os passageiros, comunicando individualmente sobre o cancelamento de voos e reacomodações.A ANAC também determinou que a empresa aérea garanta o reembolso das passagens comercializadas, cumprindo as regras da Resolução ANAC 400, de 2016. Visando a segurança das operações a Agência suspendeu o Certificado de Operador Aéreo (COA) da Itapemirim.A Itapemirim Transportes Aéreos anunciou ontem à noite a suspensão temporária das operações para uma reestruturação interna, causando diversos inconvenientes aos clientes, que chegaram a despachar sua bagagem para depois serem informados que o voo estava cancelado.A ANAC orientou aos passageiros lesados que recorram à plataforma Consumidor.gov.br para formalizar a reclamação. Enquanto isso, o atendimento eletrônico da Itapemirim encerra o contato dizendo que sente pelos inconvenientes, e que em breve a relação com o cliente será retomada com “segurança e credibilidade”.