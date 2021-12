Grupo Itapemirim suspende todos os voos de sua companhia aérea

O cancelamento dos voos, segundo a empresa, se deu em razão de uma necessidade de ajustes operacionais (foto: Itapemirim/Divulgação)

O Grupo Itapemirim informou, nesta sexta-feira (17/12), que a companhia aérea precisou suspender, no início da noite, todos os seus voos e operações por tempo indeterminado. A decisão, segundo a empresa, foi tomada em razão de uma necessidade de ajustes operacionais.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já foi informada da decisão, conforme a ITA Transportes Aéreos.

Em nota, a ITA disse lamentar os transtornos causados e que irá continuar prestando toda assistência aos passageiros impactados, conforme prevê a resolução 400 da Anac. Ainda em comunicado oficial, a companhia orienta os passageiros com viagens programadas para os próximos dias a entrarem pelo e-mail falecomaita@voeita.com.br

Segundo eles, "a companhia irá dedicar o máximo de esforço para, em breve, retomar seus voos. O Grupo Itapemirim informa também que essa decisão não afeta a prestação de serviço do transporte rodoviário, por meio da Viação Itapemirim, cujas operações seguem normalmente."

O Grupo Itapemirim está em fase de recuperação judicial. Porém, criou a companhia aérea ITA, acreditando que teria bilhões em investimentos. O presidente da empresa, Sidnei Piva, afirmou que o investimento seria firmado com o fim da recuperação, que ainda está em curso.

Nesta semana, o site "Congresso em Foco" revelou que Piva abriu uma empresa no Reino Unido com capital de cerca de R$ 6 bilhões. A assessoria da empresa confirmou a existência da empresa, a SS Space Capital, mas declarou que não há relação com as empresas do grupo Itapemirim.