CDL/BH define horário de funcionamento do comércio no fim de ano

Lojas terão horários diferentes em vários dias neste fim de ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) divulgou nesta sexta-feira (17/12) os horários sugeridos de funcionamento do comércio na capital no fim de ano. As lojas de rua terão funcionamento diferente dos estabelecimentos dos shoppings.

Segundo a CDL, o comércio de BH poderá funcionar das 9h às 21h deste sábado (18/12) até quinta-feira (23/12). Por sua vez, os shoppings abrirão das 10h às 23h.

No próximo domingo (19/12), as lojas seguirão o horário dos demais dias e os shoppings funcionarão das 13h às 21h.

Do dia 27/12 a 30/12, o horário previsto do comércio de rua é das 9h às 20h, enquanto shoppings poderão receber clientes das 10h às 23h.

Nos dias 24/12 e 31/12, véspera de Natal e Reveilón, respectivamente, a jornada será de 8h às 18h para lojas de rua e 10h às 18h para os shoppings.

No domingo pós-Natal (26/12), a CDL não prevê abertura dos estabelecimentos.





A CDL/BH fez parceria com as Polícias Militar e Civil para garantir a segurança de consumidores e trabalhadores dos setores de comércio e serviços. Haverá aumento do efetivo de policiais nos centros comerciais e também na distribuição de cartilhas com dicas de segurança para consumidores e lojistas.