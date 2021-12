Dois procurados pela Interpol são detidos pela PF no Aeroporto de Confins

Somente em 2021, mais de 20 fugitivos internacionais foram detidos no Aeroporto de Confins (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Dois brasileiros, de 32 e 60 anos, procurados pela Interpol, foram presos pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (17/12), quando desembarcavam no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana. Eles estavam em um voo que veio dos Estados Unidos.

Segundo da PF, o homem de 32 anos teria cometido uma tentativa de homicídio em sua cidade natal, Mantena, no Norte de Minas, contra um credor a quem devia R$ 2.000 em 21 de maio de 2017. A vítima foi baleada diversas vezes, mas não morreu, pois foi socorrida rapidamente.



Em janeiro de 2018, o homem fugiu para os EUA, onde foi preso, em 18 de outubro deste ano, por infringir as leis migratórias do país.

Assim que desembarcou em solo brasileiro, o homem foi preso por policiais federais e, depois de ser submetido a exame de corpo de delito, conduzido para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, onde permanecerá à disposição da 1ª Vara Criminal de Mantena. Ele responderá por homicídio qualificado tentado, cuja pena pode chegar a 20 anos de reclusão.

O homem de 60 anos chegou ao Brasil em voo com outros 98 deportados dos EUA. Ele também havia sido detido nos EUA por estar em desacordo com as normas migratórias do país. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente de um adolescente em dezembro de 2010, em Santa Catarina, e foi condenado a oito anos de reclusão.

Depois de realizar o exame de corpo de delito, também foi encaminhado para a Nelson Hungria, onde permanecerá provisoriamente à disposição da Justiça de Santa Catarina.