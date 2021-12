Pedágio da BR-040 fica mais caro a partir de 20 de dezembro; veja valores

Os novos valores passam a valer a partir de segunda-feira (20/12) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press - 21/08/2019)

O pedágio da BR-040, entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, vai ficar mais caro a partir da próxima segunda-feira (20/12), quando o novo valor começa a ser cobrado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (17/12).





O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e, de acordo com o órgão, o cálculo do novo valor corresponde “à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que indicou percentual positivo de 10,25%.”





Assim, a tarifa básica foi reajustada em quase 10%, passando de R$ 5,30 para R$ 5,80 (confira todos os valores abaixo).





O novo pedágio será cobrado nas seguintes praças:

P1, em Cristalina/GO;

P2, em Paracatu/MG;

P3, em Lagoa Grande/MG;

P4, em João Pinheiro/MG;

P5, em Canoeiras/MG;

P6, em Felixlândia/MG;

P7, em Curvelo/MG;

P8, em Sete Lagoas/MG;

P9, em Itabirito/MG;

P10, em Conselheiro Lafaiete/MG;

P11, em Juiz de Fora/MG





Confira as novas tarifas:

