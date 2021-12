Tarcisio Gomes: 'A Itapemirim tinha todas as condições de operar'

Tarcisio disse que CNPJ da Itapemirim estava regular (foto: Evaristo Sá/AFP)

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou nesta segunda-feira (20/12) que a empresa aérea Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) passou por todo o processo de certificação de operação. De acordo com o ministro, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável por fornecer o certificado, seguiu os protocolos.





Leia: Má fé? Itapemirim pode ser multada em R$ 11 mi por cancelamento de voos Durante balanço de seu ministério, Tarcísio afirmou que a Itapemirim estava devidamente regular: "Ela (a Itapemirim) tinha todas as condições de operar e vinha até com uma proposta interessante de operação rodoviária com operação aérea. E, em tese, era um diferencial em relação a outras companhias".





A empresa anunciou a suspensão temporária de todos os voos na última sexta-feira (17/12), alegando necessidade de “reestruturação interna”. A companhia começou as operações há seis meses. Posteriormente, a Anac suspendeu o Certificado de Operador Aéreo da ITA. Sem este documento, a empresa não tem autorização para voar.





Tarcísio também disse que o governo vai atuar para que os passageiros tenham os voos remarcados. "Nós vamos para cima da ITA, pressionar bastante para que a gente possa reacomodar as pessoas o mais rápido possível".





“Infelizmente, não é a primeira vez que estamos passando por isso, passamos por isso na Varig, na Vasp, na Transbrasil, recentemente, na Avianca. Estamos passando mais uma vez, obviamente chama atenção pelo pouco tempo de operação. E agora a nossa preocupação, o nosso foco, são as pessoas”, completou o ministro.





Mais de 1.600 voos estavam planejados até o fim de janeiro, segundo da Anac. Na sexta-feira, cinco voos foram cancelados, prejudicando cerca de 600 passageiros foram impactados. A empresa disse em nota que pretende se reorganizar e retomar os voos.





Tarcísio disse que não foram constatadas pendências do CNPJ da empresa: "Nós tínhamos as certidões negativas fiscal, trabalhista e previdenciária. A partir daí, ela obteve o certificado de operação. A agência começou a acompanhar esse processo e verificar a aderência do que estava sendo comercializado com os trilhos aéreos que a empresa tinha capacidade de fornecer".