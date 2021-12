Má fé? Itapemirim pode ser multada em R$ 11 mi por cancelamento de voos

Companhia aérea começou a operar em junho de 2021, mas cancelou abruptamente todos os voos às vésperas do fim de ano (foto: Itapemirim/Divulgação)

Depois de deixar passageiros sem voo às vésperas dos feriados de fim de ano, a empresa Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) pode pagar multa de até R$ 11 milhões. A informação foi divulgada pelo diretor executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP). Em entrevista ao telejornal Bom dia, São Paulo, Fernando Capez disse que a ITA foi notificada pelo órgão nesta segunda-feira (20/12). Depois de deixar passageiros sem voo às vésperas dos feriados de fim de ano, a empresa Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) pode pagar multa de até R$ 11 milhões. A informação foi divulgada pelo diretor executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP). Em entrevista ao telejornal Bom dia, São Paulo, Fernando Capez disse que a ITA foi notificada pelo órgão nesta segunda-feira (20/12).

Segundo ele, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo será procurada para ajuizar uma ação civil pública para indenização por dano moral coletivo, que deve englobar todos os passageiros prejudicados. O órgão orienta que todos os consumidores registrem as reclamações para solicitar "reembolso imediato" e possíveis indenizações no futuro.





Muitos passageiros ficaram sem transporte para seguir viagem e a empresa não ofereceu suporte nos aeroportos ou por telefone para que o problema fosse resolvido. No fim de semana, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que suspendeu a licença da companhia, que não poderá mais operar em voos no país.





Credores, funcionários e agências de viagens também foram pegos de surpresa pelo cancelamento dos 513 voos da ITA, programados até 31 de dezembro. A empresa aérea começou a operar em junho deste ano, mas faz parte de um grupo de transporte rodoviário que acumula, só em dívidas com credores externos, US$ 16 milhões.