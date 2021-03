Restaurante Celeiro de Minas não resiste à pandemia e fecha as portas em BH

O restaurante estava há 20 anos em atividade em Belo Horizonte (foto: Celeiro de Minas/Reprodução)

Enquanto a pandemia do novo coronavírus continua avançando, comércios de todo o Brasil enfrentam dificuldades para se manterem em meio a situação atípica. O tradicional restaurante Celeiro de Minas foi um dos estabelecimentos que não resistiu aos impactos do momento atual. Nesta terça-feira (9/3), o restaurante comunicou nas redes sociais que está encerrando suas atividades.





09:17 - 10/03/2021 COVID-19: Idosos de 81 anos são vacinados nesta quarta-feira (10/3) em BH Barreiro, em Belo Horizonte. Em nota, o restaurante justifica o desfecho dizendo que o setor de gastronomia está sendo prejudicado neste período com instabilidade comerciais "que não mais asseguram a permanência daqueles que assumem responsabilidades em sua grandeza, se tornando insustentável com o abre e fecha de segmentos “não essenciais”. O Celeiro de Minas estava há mais de 20 anos prestando serviços na Avenida Sinfrônio Brochado, Região doem. Em nota, o restaurante justifica o desfecho dizendo que o setor de gastronomia está sendo prejudicado neste período com instabilidade comerciais "que não mais asseguram a permanência daqueles que assumem responsabilidades em sua grandeza, se tornando insustentável com o abre e fecha de segmentos “não essenciais”.





No entanto, os proprietários do estabelecimento não disseram adeus. Com otimismo, o Celeiro de Minas fala aos seus clientes como um “até breve”e escreve que usará o momento de pausa como “um intervalo de trabalhos, para que possamos nos reorganizar e retornarmos com adequações comerciais, de um tempo que nos desafia à transformações”.





O restaurante também informou que até o domingo (14/3) fará apenas atendimentos delivery.





BH fechada novamente





Desde 6 de março, o comércio de produtos e serviços não essenciais foi fechado em Belo Horizonte após decreto do prefeito Alexandre Kalil (PSD). A medida voltou a ser adotada pela prefeitura para conter a transmissão do coronavírus na cidade.