Top 7 lojas de eletrônicos para comprar nesta Black Friday

(foto: Freepik)



Se a tendência das temporadas anteriores da Black Friday Brasil se confirmar, as lojas de eletrônicos serão as mais procuradas pelos consumidores no dia 27 de novembro. Isso porque os compradores poupam dinheiro para adquirir smartphones e tevês na data mais esperada do ano pelo comércio físico e on-line devido aos descontos bem atrativos.





Não é por acaso que os itens eletrônicos estão entre os mais buscados na lista do Google Shopping e na relação de produtos mais comprados do Méliuz (plataforma de cashback e descontos). Os brasileiros, portanto, buscam lançamentos, mas também pesquisam as melhores ofertas.





Sendo assim, confira a seguir a lista das sete lojas de eletrônicos e outros produtos bem avaliadas na E-bit. Afinal de contas, o comprador pode optar pelas grandes redes de varejo para ficar mais tranquilos ou garimpar as melhores liquidações nos sites menores e até mesmo estrangeiros.





O objetivo, portanto, é fazer boas compras na Black Friday, considerando o custo-benefício dos produtos, frete, tempo de entrega e segurança do site.





7 lojas de eletrônicos bem avaliadas na E-bit





O e-commerce bombou na quarentena, chegando a apresentar alta de 209% no mês de abril em todo o mundo em relação ao mesmo período de 2019, segundo levantamento da ACI Worldwide (empresa de sistemas de pagamento eletrônico).





Porém, desde 2001, a E-bit já monitora as lojas on-line criando reputações baseadas em selos. Conforme o índice de satisfação do consumidor, as lojas recebem selos Diamante (excelente), Ouro (ótimo), Prata (muito boa) e Bronze (boa). Acompanhe a seguir sete lojas on-line bem avaliadas na E-bit:





Girafa : com catálogo de eletrônicos bem variável e preços baixos, a Girafa é uma das mais procuradas desde 2008, quando foi fundada em São Paulo;





Novo Mundo : A loja física foi fundada em 1956, mas nos últimos tempos criou a versão on-line para vender eletrônicos e itens para o lar;

taQi : a loja especializada em móveis e itens para casa também passou a vender produtos eletrônicos, destacando-se em preços e variedade;

Eletrosom : ideal para quem procura mais atenção no atendimento on-line, com amplo catálogo de eletrônicos, games e itens para casa;

Onofre Agora : os consumidores a elogiam pela facilidade de navegação no site, onde é possível comprar de smartphones até colchões;

Oficina dos Bits : bem avaliado na E-bit, o portal tem um portfólio bem variado, com acessórios para PCs, impressoras e games;

Shoptime: está entre os e-commerces mais acessados pelos consumidores, avaliado com selo Excelente pela E-bit.

Pesquisa em sites de comparação de preços é fundamental





Mas a reputação das lojas de eletrônicos pode mudar com o tempo e com a avaliação dos consumidores. Portanto, antes de finalizar o pedido acesse o site da E-bit e digite o nome da loja para conhecer seu desempenho.





Se você está em busca da melhor oferta não pode deixar de conferir os sites comparadores de preços, como o Zoom e o BuscaPé.





Contudo, se você quer ir direto ao ponto, sem precisar pesquisar muito pela reputação das lojas de eletrônicos, pode acessar os sites mais famosos e já consolidados no e-commerce. Por isso, veja a lista a seguir.

Sites de lojas de eletrônicos mais conhecidos





Depois de pesquisar horas ou dias pelo produto favorito, o consumidor pode escolher onde comprar o item entre os inúmeros sites de varejo. Mas para ajudar, acompanhe a seguir a lista dos sites mais baratos e mais conhecidos na internet:





Lojas Americanas: tem reputação ótima no site Reclame Aqui, com índice 8,2 numa escala de 1 a 10;

Magazine Luiza: uma das gigantes dos marketplaces, a Magalu é conhecida pela entrega mais rápida;

Casas Bahia : tem selo Ouro, com reputação ótima no Ebit, com 83,87% dos clientes interessados em voltar a comprar da rede;

Saraiva : além de livros vende tablets, blu-ray, notebook e celulares. O site tem as abas Outlet e Promoções que atraem os consumidores;

KaBuM! : segundo o seu próprio site, ela é o maior e-commerce de produtos de tecnologia da América Latina, sendo pioneira no segmento;

Amazon : um dos maiores do Brasil, com lojas de eletrônicos internacionais por ser uma transnacional dos Estados Unidos. Possui a aba “oferta do dia”.





Agora, se a sua intenção é ficar por dentro dos produtos mais demandados nas edições passadas da Black Friday e ainda dos itens mais buscados no Google Shopping nos últimos meses, acompanhe as duas relações a seguir.





Produtos eletrônicos mais comprados





Segundo o Méliuz, plataforma de cupons de descontos e cashback em compras on-line, os produtos eletrônicos mais comprados nas últimas temporadas da Black Friday foram:

celulares e smartphones;





iPhone;

notebook;

TVs e Smart TVs;

PS4;

Xbox One;

geladeira e eletrodomésticos.





Produtos eletrônicos mais pesquisados no Google Shopping





O Google Shopping é uma plataforma de comparação de preços. Para se ter uma ideia dos itens mais buscados nas lojas eletrônicas e mais desejados pelos consumidores brasileiros, confira a lista a seguir dos itens mais pesquisados nos últimos 12 meses:





Galaxy S20;

Iphone 11;

Xiaomi Redmi Note 8 128g4;

A10s;

Galaxy A51;

Galaxy s10 lit;

Gtx 1660;

Rtx 2060 super;

Moto e6 play;

PS5.





Sendo assim, se você estava em dúvida sobre o que comprar ou qual site brasileiro escolher, há ainda mais uma alternativa para fazer as suas compras. Veja no próximo tópico.

9 sites internacionais para aproveitar as ofertas





Agora se você prefere aproveitar as ofertas da Black Friday nos sites internacionais e já está habituado aos prazos e impostos extras que possam eventualmente ser cobrados, fique atento à lista dos 9 sites internacionais mais confiáveis:





AliExpress : o marketplace reúne mais de 40 categorias diferentes de produtos, com destaque para os itens eletrônicos;

Banggood : é uma loja virtual chinesa com valores já convertidos em Real. Dependendo do valor gasto, o frete é gratuito;

Compra Fora : lançada pelos Correios, a plataforma facilita a compra de produtos em outros países com endereço americano;

Wish : para quem não tem urgência na entrega, o site é uma boa opção, pois não cobra frete e tem um catálogo bem variado;

Urbanoutfitters : mais um site chinês, com nicho voltado às lojas virtuais de roupas. Dá para encontrar diferentes marcas e preços;

TinyDeal : quem busca eletrônicos em sites estrangeiros encontra no TinyDeal uma boa opção;

Americanas Mundo : é uma loja virtual que pertence à Americanas.com, só que com produtos importados. As compras até US$ 50 não são taxadas;

Gearbest : ideal para apaixonados por produtos eletrônicos, que buscam novidades ainda nem lançadas no Brasil;

Grabr: o site conecta compradores e viajantes. Nesse sentido, o cliente faz o pedido no site e aguarda o contato de viajantes que estão dispostos a comprar a produto e entregá-lo com pagamento de comissão.





Concluindo, as lojas de eletrônicos deverão ser as mais acessadas na Black Friday 2020 a julgar pelas edições anteriores e pelas pesquisas feitas no Google Shopping. Sendo assim, é bom se antecipar e verificar quais lojas são mais confiáveis, quanto costumam cobrar de frete e os prazos de entrega.





Nesse sentido, para ficar por dentro de outras dicas de compras para a Black Friday não deixe de acessar o link e conferir uma série especial sobre a data.