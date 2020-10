Confira agora a lista dos celulares mais vendidos em 2020

(foto: Divulgação)



Black Friday 2020 está chegando. Novamente, os produtos mais procurados serão os smartphones. As grandes marcas internacionais, como Apple, Xiaomi e Samsung certamente vão continuar disputando os postos de celulares mais vendidos. Por consequência, o consumidor terá uma ampla variedade de modelos para escolher.





Especialistas consideram que a Black Friday 2020 será a maior dos últimos tempos e deve superar as vendas da edição de 2019, quando o comércio faturou R$ 3,2 bilhões. Em decorrência da pandemia da COVID-19 e do isolamento social, as vendas on-line cresceram. Desse modo, os consumidores perderam o medo de comprar pela internet.





E mesmo com as perdas salariais em 2020, 67% dos brasileiros entrevistados na pesquisa da TracyLocke Brasil e Behup afirmaram que desejam aproveitar as promoções da Black Friday. Além disso, 43% já começaram a se preparar para as compras, pesquisando produtos.





Veja como os celulares fazem parte do dia a dia do brasileiro





É fato: o brasileiro não vive mais sem o celular e por isso está sempre atento à lista dos celulares mais vendidos . Afinal de contas, o dispositivo evoluiu a ponto de funcionar como computador pessoal, agenda, relógio, entretenimento e até ligações. Além disso, ele é o principal eletrônico usado para acessar a internet.





Só para se ter uma ideia, existem 424 milhões de dispositivos digitais no Brasil, incluindo smartphone, tablet, notebook e computador. O número foi levantado pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (FGVcia), ligado à Fundação Getúlio Vargas (FGV). Portanto, há mais de 1 celular inteligente por pessoa. Dos 424 milhões de dispositivos, 234 milhões são smartphones.





Mas por que os brasileiros amam celular? Porque ele é o principal dispositivo para acessar a internet. Segundo a pesquisa TIC Domicílios de 2019, 99% das pessoas usam o smartphone para se conectar.





Em média, 58% dos brasileiros acessam a rede exclusivamente pelo smartphone. Nesse sentido, o mesmo estudo aponta que nas classes D e E, o índice de pessoas que usam o celular para se conectarem cresce para 85%.





É interessante observar, no entanto, que 71% dos lares têm conexão de banda larga. Portanto, o uso massivo é pelos celulares 4G. Sendo assim, somente em 2019, o Brasil ativou 24 milhões de novos chips de celulares na tecnologia 4G. Isso demonstra, em suma, um crescimento de 18% em relação a 2018, conforme balanço da Telebrasil.





No total, há 154 milhões de chips 4G em operação no país. Além disso, dos 5.570 municípios brasileiros, 4.777 já têm tecnologia 4G.





Conheça a lista dos 10 celulares mais vendidos em 2020





Um levantamento da empresa de consultoria de mercado Omdia identificou os 10 celulares mais vendidos no primeiro semestre de 2020. Acompanhe a seguir:





iPhone 11





Com 37,7 milhões de unidades vendidas, ele custa a partir de R$ 4.537,42 no Brasil. É considerada a melhor opção em custo-benefício da Apple, especialmente por ter o mesmo processador do modelo Pro.

(foto: Divulgação)

Galaxy A51





É o único celular da Samsung da lista. A marca vendeu 11,4 milhões de unidades. Com preço a partir de R$ 1.685,00, ele promete bom desempenho, apesar de não ser top de linha.

(foto: Divulgação)

Redmi Note 8





A medalha de bronze ficou com o Redmi Note 8, que vendeu 11 milhões de unidades. É ideal para quem busca velocidade em tarefas básicas. Sendo assim, custa a partir de R$ 1.333,90.

(foto: Divulgação)

Redmi Note 8 Pro





O quarto mais vendido foi o Redmi Note 8 Pro, com 10,2 milhões de unidades. Ele possui tecnologia LTE 4G que permite transferência de dados e ótima navegação. Pode ser encontrado por R$ 1.739,00.

(foto: Divulgação)

iPhone SE (2020)





A Apple vendeu 8,7 milhões de celulares iPhone SE (2020). No Brasil, ele custa a partir de R$ 2.999,00. O que chama a atenção no modelo é a rapidez em abrir apps e os efeitos das câmeras.

(foto: Divulgação)

iPhone XR





Com 8 milhões de unidades vendidas, ele ocupa a sexta posição no ranking. Ele conta com sistema operacional iOS 12 e ótimas câmeras. Seu custo no Brasil está a partir de R$ 3.533,07.

(foto: Divulgação)

iPhone 11 Pro Max





O smartphone mais caro da lista está em sétimo lugar na lista dos mais vendidos, com 7,7 milhões de compradores. Custando a partir de R$ 6.992,63, ele possui processador de última geração.

(foto: Divulgação)

Redmi 8A





O Redmi 8A é um dos mais baratos do ranking, custando a partir de R$ 874,11 no Brasil. No primeiro semestre, portanto, vendeu 7,3 milhões de unidades. É considerado um smartphone Android completo.

(foto: Divulgação)

Redmi 8





Com 6,8 milhões de celulares vendidos no primeiro semestre, o Redmi 8 não decepciona quem busca um modelo básico e versátil. Custando a partir de R$ 1.399,00, o destaque vai para a duração da sua bateria.

(foto: Divulgação)

iPhone 11 Pro





O modelo é um dos mais avançados e completos. Por isso vendeu 6,7 milhões de unidades. O modelo custa a partir de R$ 6.537,76 no Brasil, com destaque para a memória interna de 512 GB.

(foto: Divulgação)

Apple domina ranking de celulares mais vendidos

Portanto, como você viu, dos 10 celulares mais vendidos no mundo, entre janeiro e junho deste ano, 5 são da Apple, 4 da Xiaomi e 1 da Samsung. É bem possível que a lista sofra alterações até o final do ano, pois as marcas fizeram lançamentos para atrair o público.





Agora, considerando o consumo brasileiro, o celular mais buscado na edição de 2018 da Black Friday foi o Moto G6 Plus, enquanto que o Samsung Galaxy A50 foi o aparelho mais pesquisado na temporada passada da Black Friday.





Para se ter uma ideia, confira os aparelhos mais pesquisados no Google Shopping nos últimos três meses:





Galaxy Note

Galaxy A31

Redmi Note 9 128gb

iPhone 11 Pro 256gb





Em síntese, os celulares mais vendidos levam em conta a tecnologia embarcada em cada modelo para proporcionar alta performance em navegação, rapidez e imagens perfeitas para quem gosta de postar fotos e vídeos nas redes sociais.





Não é à toa que o smartphone é um dos itens mais vendidos na Black Friday, já que os consumidores querem presentear uma pessoa querida ou simplesmente terminar o ano com um celular novo.

Já definiu o aparelho que você gostaria de adquirir nas liquidações da Black Friday? Então aproveite para conferir a lista das 7 lojas de eletrônicos mais bem avaliadas para garantir o seu novo smartphone.