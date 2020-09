COVID-19: Preços são monitorados em Patos de Minas para evitar abusos na pandemia

Procon de Patos de Minas também pediu intervenção no preço de itens da cesta básica (foto: Reprodução/Google Street View)

O Procon de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e um centro universitário formaram um grupo para analisar o comportamento do mercado local, especialmente preços dos itens que compõem a cesta básica. O objetivo é ajudar consumidores a evitarem abusos durante a pandemia de COVID-19. de, no Alto Paranaíba, e um centro universitário formaram um grupo parao comportamento do mercado local, especialmentedos itens que compõem a. O objetivo é ajudar consumidores a evitarem abusos durante ade





Para o coordenador do Procon, Rafael Godinho Nogueira, a iniciativa ganha importância ainda maior no atual cenário, quando itens básicos, como arroz e óleo de soja, atingem preços recordes. “Os próprios alunos farão a pesquisa de campo, seguindo os critérios já estabelecidos no termo de cooperação. Ao mesmo tempo que colaboram para monitorar o comportamento do mercado, eles estarão aliando a teoria à prática experimentada”, acrescenta. O termo de cooperação já foi assinado e o grupo será mediado por servidores do Procon junto do curso de Ciências Contábeis do centro universitário. A primeira pesquisa já acontece e será finalizada nesta semana.Para o coordenador do Procon, Rafael Godinho Nogueira, a iniciativa ganha importância ainda maior no atual cenário, quando itens básicos, como arroz e óleo de soja, atingem preços recordes. “Os próprios alunos farão a pesquisa de campo, seguindo os critérios já estabelecidos no termo de cooperação. Ao mesmo tempo que colaboram para monitorar o comportamento do mercado, eles estarão aliando a teoria à prática experimentada”, acrescenta.





Os alunos serão orientados pelo coordenação do curso e os estudos serão mensais, enquanto perdurar a pandemia de COVID-19. Os resultados colhidos serão enviados ao Procon, que ficará responsável por divulgá-los aos consumidores.





Órgãos representativos de estudantes e da instituição de ensino, além do colegiado da graduação de Ciências Contábeis, também estão envolvidos na concretização dessa iniciativa.





Ainda neste mês, o Procon de Patos de Minas, por meio da Associação Brasileira de Procons (PROCONSBRASIL), encaminhou ofício à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) pedindo intervenção para que frequentes aumentos no preço dos alimentos que compõem a cesta básica fosse contida. O documento foi assinado em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com a Comissão Especial de Direito do Consumidor e a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON).