Governo cria comitê para ajudar na recuperação da economia

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais (foto: Reprodução/ Internet) governo de Minas instituiu, ontem, o Comitê Gestor das Ações de Recuperação Fiscal, Econômica e Financeira do estado (Comitê Extraordinário FIN COVID-19). O objetivo é acompanar a evolução do cenário de crise provocado pela pandemia causada pelo novo coronavírus e deliberar medidas “para tratar e mitigar as consequências fiscais, econômicas e financeiras” causada por ela. instituiu, ontem, odo estado (). O objetivo é acompanar a evolução do cenário de crise provocado pelacausada peloe deliberar medidas “para tratar e mitigar as consequências fiscais, econômicas e financeiras” causada por ela.

“É fundamental que nós (do governo), as federações e todos os representantes da sociedade estejamos alinhados. A pior coisa que pode acontecer diante de uma crise desse tamanho é ficarmos desalinhados. Temos que ter um foco, um propósito, cada um entendendo as limitações que existem em seus segmentos. O governo está sempre de portas abertas para ouvir as dificuldades dos setores e, juntos, buscarmos as soluções”, diz o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa.

Apesar dos esforços locais que estão sendo e serão empreendidos, ele enfatiza que sem a participação do governo federal, estados e municípios podem fazer muito pouco para mitigar os efeitos da crise.

“Estados e municípios não podem emitir títulos, contrair dividas. Enfim, quem detém as ferramentas fiscais é o governo federal. Então, estamos esperando o que a União pode oferecer, em termos de alivio não só para economia, para as empresas e as pessoas, mas também alívio fiscal para estados e municípios”, ressalta.

Medidas para os contribuintes

Além da criação do FIN COVID-19, outras medidas foram publicadas ontem no Diário Oficial. Uma delas prorroga por 90 dias a validade das Certidões de Débitos Tributários (CDT) negativas e positivas com efeitos de negativas, emitidas de 1º de janeiro de 2020 até ontem. Outra adia o prazo para os postos de combustíveis adotarem a Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e). Também foi postergado o prazo de pagamento da Taxa de Incêndio.