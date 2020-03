MP e polícia investigam preços abusivos de máscaras e álcool em gel em BH

(foto: Divulgação MPMG)

O Ministério Público de Minas Gerais () e aestadual deflagraram uma operação conjunta para fiscalizar a prática dededescartáveis eem Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (24). Segundo o MPMG,da capital, incluindoe distribuidores, foram denunciados por cobrar valores considerados bem acima dos praticados pelo mercado por esses produtos, que estão sendo altamente demandados em meio àdo

Os comerciantes que praticarem preços abusivos podem responder por crime contra a economia popular, com pena que varia entre seis meses e dois anos, além de multa. As empresas que foram fiscalizadas na operação podem sofrer medidas administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Até o fechamento dessa reportagem, o MPMG não tinha um balanço de resultados da operação.

A inspeção foi realizada pela Polícia Civil por meio do Procon-MG, da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e da Delegacia Especializada do Consumidor. As autoridades criaram o Grupo de Trabalho COVID-19 Consumidor, que articula os esforços para “coibir atos que atentem contra as relações de consumo durante a pandemia”.

