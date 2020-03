Ambev produzirá 500 mil unidades de álcool em gel e doará para hospitais públicos

Cada hospital público vai receber cinco mil unidades de álcool em gel (foto: Divulgação/Ambev)





A Ambev, empresa brasileira dedicada à produção de bebidas, anunciou que está produzindo etanol e 500 mil unidades de garrafas PET onde será envasado álcool em gel para doar a todos os hospitais públicos nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.De acordo com a empresa, os locais escolhidos são onde se concentram as maioria dos casos do novo coronavírus até o momento.A empresa vai entregar cinco mil unidades para cada hospital público dos municípios citados acima. A Ambev vai fazer toda a logística para a entrega do álcool em gel nos locais.A atitude da Ambev de produzir o álcool em gel é pela alta demanda no mercado. O produto já está em falta no mercado. O álcool virá do processo cervejeiro, além do retirado na produção de Brahma 0.0.Na manhã desta terça-feira, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte de um paciente diagnosticado com Covid-19 no Brasil. Em Belo Horizonte, foi confirmada a contaminação de uma pessoa por meio de transmissão comunitária.