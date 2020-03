Coronavírus: ônibus com ar-condicionado deixam passageiros preocupados em BH

Dos 2.920 ônibus de BH, 1.258 têm ar-condicionado (foto: Juarez Rodrigues/EM)

Dezenas de pessoas em pé e sentadas, respirações ofegantes, espirros, tosses e contatos. Ônibus e metrôs são polos de concentração de vírus no dia a dia e, em tempos de surto epidemiológico, a preocupação aumenta ainda mais. Em Belo Horizonte, quase metade da frota de coletivos tem ar-condicionado e, com isso, os veículos precisam ficar fechados. A permanência em locais como esses é contraindicada pelos infectologistas em momento de pandemia do novo coronavírus.





Antonio Vitor diz já ter ficado três vezes gripado, devido a ônibus fechados (foto: Juarez Rodrigues/EM)



“Ônibus fechado é muito pior. Estou sempre pegando ônibus e, quando tem ar-condicionado, além de ficar frio, tem esse problema de doença. Os ônibus que eu pego passam na região hospitalar e no Hospital da Baleia e aí carregam gente doente mesmo. Já peguei gripe umas três vezes”, conta Antônio Vitor, de 59 anos, a um ano de entrar no principal grupo de risco da COVID-19. Agora, Antônio prefere “indubitavelmente” pegar os ônibus sem ar-condicionado. No momento da entrevista, ele subia em um veículo com janela, da linha SC02A – Praça 7/Savassi, via Praça da Liberdade/Santa Casa.

Motorista da mesma linha, Elídio dos Reis Cachoeira, de 36, conta que chega a ficar 13 horas por dia dentro do ônibus fechado. “Isso é complicado, mas fazer o quê? Tenho que trabalhar. O que eu faço é deixar a minha janela aberta”, diz o condutor. Em todo o coletivo, há apenas uma entrada de ar, quando o veículo está em movimento: a janela do lado esquerdo ao motorista. Elídio conta também que devido ao coronavírus, ontem, o fluxo de pessoas caiu bastante, permitindo-lhe sair do ônibus no ponto final. “Normalmente, não dá nem tempo de sair. Chego ao ponto final e já vou conduzindo novamente”, explica.





Mais tranquilo está Lucas Teotônio, motorista de 24, também da linha SC02A. Trabalhando há dois anos como condutor, ele comemora o fato de estar à frente de um ônibus sem ar-condicionado. “Agora é mais tranquilo, porque, quando está fechado, só circula ar quando as portas abrem. Até o usuário está achando melhor”. Lucas chega a ficar 10 horas por dia no coletivo.

Quem também está preocupada é a passageira Marta Aquino, de 59. Esperando ônibus na Região Hospitalar de Belo Horizonte, ela conta estar com medo, principalmente pela idade. “A gente fica preocupada, né? Mesmo nos que não têm ar-condicionado, o pessoal pede para fechar a janela, seja por causa da chuva, do frio ou do cabelo que não pode estragar”, conta.





Do outro lado da rua, uma passageira que subia no ônibus da linha 3050 (Estação Diamante/Hospitais) gritou: “O ar-condicionado é cheio de poeira”. Por outro lado, há quem não está preocupado com a situação dos ônibus fechados. “Estou tranquilão com isso. A empresa (que administra a linha) nunca passou nenhuma restrição”, conta Wallace Alves, motorista do SC04A (Santa Casa/Savassi/Rodoviária). Ele explica que o intervalo da frota é de 10 em 10 minutos, mas que, normalmente, o ônibus chega a suportar de 10 a 15 pessoas em pé.

Procurada, a BHTrans se limitou a dizer que “junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, está discutindo as medidas referentes ao transporte coletivo.” Já a Seinfra informou que realizou uma reunião ontem com representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram/Consórcio Ótimo). No encontro, ficou decidido que haverá a intensificação da limpeza e desinfecção dos veículos.





METRÔ



Os trens de superfície da Companhia Brasileira de Transportes de Trens Urbanos (CBTU) também são fechados. Por causa do coronavírus, a CBTU informou que vai reforçar a limpeza de suas dependências, estações e trens. Geralmente, uma higienização é feita todas as noites nos trens, logo após o fim da atividade comercial. Além disso, durante a operação, ocorre limpeza de todos os vagões entre os intervalos das viagens, nas estações Eldorado e Vilarinho.

“Com o avanço do surto, essas medidas passam a ser intensificadas. Na Estação Vilarinho, será realizada uma limpeza focada exclusivamente nos corrimãos. Na estação Eldorado, haverá um revezamento entre corrimãos e as os trens. Para que todo esse trabalho seja possível, será aumentado o número de funcionários que o realizam”, informou por meio de nota.

A companhia reforçou também que disponibilizará luvas e álcool aos funcionários que têm contato direto com o público. “A CBTU já solicitou a compra dos produtos e aguarda para implantar, em até três dias, o que foi acordado”, finalizou.





