Três medidas simples para combater o coronavírus: médico explica

Médico Leandro Duarte (esquerda) apontou medidas para combater o coronavírus (foto: Reprodução/Youtube)

A população brasileira vive dias de tensão com a ameaça do novo coronavírus. Aos poucos, os casos vão aparecendo no Brasil e assustando as pessoas. O momento é de combater o Covid-19 e existe medidas simples para isso.O Estado de Minas entrevistou Leandro Duarte, médico do trabalho e mestre em clínica médica. Ele explicou três formas simples de combater o coronavírus.“O momento não é para entrar em pânico. É para buscar informação técnica, científica. Procure ler, veja o que estamos comentando, as publicações que estão saindo. Vamos focar nas atitudes que podem ser feitas", disse, completando."São três atitudes simples que podem ser feitas por todos: lavar corretamente as mãos, com sabão ou higienização com álcool em gel. Vamos lavar corretamente as mãos. Lavar as mãos por 40 segundos, lavar as palmas, esfregar o dorso, entre os dedos, as unhas, os punhos e secar com papel limpo ou uma toalha que você utilize. Além de lavar corretamente as mãos, não tocar o rosto. As nossas mãos vão veicular o vírus... fique em casa e procure não ter contato com outras pessoas”.Na manhã desta terça-feira, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte de um paciente diagnosticado com Covid-19 no Brasil.Em Belo Horizonte, foi confirmada a contaminação de uma pessoa por meio de transmissão comunitária.