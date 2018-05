Falta combustível em 93% dos postos de Minas Gerais

Balanço divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo de Minas Gerais (Minaspetro) aponta que 93% dos postos cadastrados na entidade estão com falta de combustível.

Na tarde dessa quinta-feira, carros formaram uma fila de 1,5 km para abastecer em posto na Avenida Tereza Cristina (foto: Jair Amaral/EM/ D.A Press)

Nos estabelecimentos em que ainda resta algum insumo para venda, o estoque não deve durar nem para o período da noite desta sexta-feira, conforme o Minaspetro.





Belo Horizonte e região metropolitana, Zona da Mata, Sul de Minas e Triângulo Mineiro são as áreas do estado mais afetadas com a falta de combustível.

Corrida aos postos

Apesar de o sindicato alertar, nessa quinta-feira, para que os donos de postos não provocassem uma "corrida aos postos", a situação era de busca incessante por combustível em Belo Horizonte . Desde a noite de terça-feira até esta madrugada longas filas formaram-se nos estabelecimentos.

Na manhã desta sexta-feira, alguns postos já amanheceram sem combustível para venda. Nos estabelecimentos que restaram produtos para venda houve longas filas. Os caminhões-tanque que poderiam reabastecer as unidades estão presos nas refinarias que foram bloqueadas por caminhoneiros.





