Carros fazem fila nos postos de combustível de BH para abastecer

(foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press)

Belo Horizonte vive um dia de confusão no trânsito e em postos de combustível.

Desde cedo, muitos motoristas fazem fila para abastecer nos postos, com medo de faltar gasolina por causa da paralisação dos caminhoneiros, que chega ao quarto dia.

O temor parece ter fundamento. Pelo menos quatro postos na região da Pampulha e no Centro da capital amanheceram fechados.

Em outros, abertos, há filas grandes, chegando em alguns casos a prejudicar o fluxo de veículos, como ao longo da av. Cristiano Machado, na av. Mário Werneck, no Buritis, na av. Vilarinho, em Venda Nova, na av. Ursula Paulino e Waldomiro Lobo, no Barreiro.

Na av. Nossa Senhora do Carmo, no Bairro São Pedro, onde pelo menos 100 metros da pista da direita foram tomados por carros à espera da vez, bloqueando a faixa de pedestres - o que pode ser punido com multa segundo a BHTrans. Os dois acessos ao posto estão bloqueados.

"A gente acaba sem opção. Não queria chegar ao ponto de bloquear a rua, mas estou ficando sem álcool. Parar por falta de combustível é até infração de trânsito. E se os manifestantes param a rodovia, nós que somos vítimas deles podemos parar também", disse a atendente Ana Amélia Salgado, de 42 anos, que também estava formando a fila.

