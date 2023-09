Festival Fartura agita o Inhotim no fim de semana; confira a programação

687

A 1º edição do Festival Fartura atraiu o público em 2022 (foto: Nereu Jr/ Divulgação)

A segunda edição do Festival Fartura volta para o Museu Inhotim, em Brumadinho, nos dias 30 de setembro e 1° de outubro de 2023. Desta vez, a culinária originária brasileira será o destaque do evento, que trará sabores de todo o país.

O festival terá opções de pratos e petiscos em estandes de restaurantes convidados, além de cozinhas ao vivo, espaço para aulas. O evento contará, ainda, com um espaço kids e um palco para shows musicais e DJs, podendo ser aproveitado por toda família.

Entre os convidados já confirmados, estão: Bela Gil, Marcia Nunes, Rodolfo Mayer, André Prates, Gabriel Trillo, Paulo Anijar, Débora Shornik, Leo Modesto, Kamira, cozinheira indígena do Xingu, Christiano Seabra, Cristóvão Laruça, Ju Duarte, Mariana Gontijo e Caio Soter.

“Durante todo o ano, trabalhamos com o tema que mais norteia a Plataforma Fratura: ‘Da origem ao prato’. E nada poderia exemplificar melhor esse conceito que trazer para a pauta a discussão da comida originária brasileira. A comida que sempre existiu, que estava aqui alimentando os povos tradicionais muito antes da chegada dos portugueses”, explica Rodrigo Ferraz, diretor do festival.

A primeira edição do Festival Fartura em Inhotim aconteceu em maio de 2022 e teve a formação e educação gastronômica como tema central. Desta vez, sempre em convergência com a inovação presente em ambas as iniciativas, a sustentabilidade será um grande pilar, trazendo ingredientes e receitas não tão conhecidos pelo público.

Programação completa:

COZINHA AO VIVO

Sábado 30/09

11h - Paulo Anijar: Peixe à casaca.

12h30 - Débora Shornik: Nosso chibé, Seu cuscuz: farinha de uarini umedecida, cebola roxa, banana da terra, abacaxi tostado, pimenta de cheiro, camarão grelhado e tucupi agridoce.

14h - Pedro Barbosa: Costelinha na cerveja cozida em baixa temperatura com broa de milho e farofa de torresmo.

15h30 - Ju Duarte e Bela Gil: Arroz de primavera: arroz vermelho com legumes e flores.

Domingo 01/10

11h - Léo Modesto e Kamirrã Waurá: Frutos do mangue, tucupi preto e jambu com beiju.

12h30 - Mariana Gontijo: O sertão vai virar mar: Moqueca de camarão com cajuí.

14h - Caio Soter: “Isso não é um risoto”: Milho verde puxado na manteiga de garrafa com carne de sol, abóbora, pequi e taioba.

15h30 - Cristóvão Laruça e António Galapito: Arroz de cabidela.

ESPAÇO CONHECIMENTO

Sábado 30/09

10h - Waffles Forno de Minas com Cátina Martins.

11h30 - A comida originária brasileira: o que vem da floresta e dos rios. Discussão sobre a comida indígena em suas diversas versões étnicas e a comida ribeirinha com Débora Shornik, Léo Modesto, Kamirrã Waurá, Ju Duarte, Roberto Smeraldi e Igor Trabuco. Mediação: Bela Gil. Apresentação: Carolina Daher.

13h - Méis de abelhas nativas com Mariana Gontijo.

14h30 - Como fazer com que o Brasil conheça as riquezas da Amazônia. Discussão sobre um novo olhar para os ingredientes e técnicas tradicionais com: Paulo Anijar, Débora Shornik, Mariana Gontijo, Roberto Smeraldi e Igor Trabuco. Mediação: Bela Gil. Apresentação: Carolina Daher.

15h30 - Mandioca e seus subprodutos, da subsistência e sustentabilidade com Léo Modesto.

Domingo 01/10

11h - Relação das cozinhas mineira e portuguesa – presa de porco com mostarda e escabeche de mel com Cristóvão Laruça.

12h30 - Comer com as mãos: Paçoca e Capitão com Ju Duarte.

14h - Beiju com Kamirrã Waurá.

15h30 - Repara não – a história de um povo invadido com Caio Soter.

O evento será realizado no espaço da obra externa Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe (1977), de Hélio Oiticica, onde a gastronomia terá interação com a obra do artista e com o Centro Educacional Burle Marx.

Para participar, é necessário adquirir o ingresso do Inhotim. O acesso ao evento é gratuito para quem estiver no Museu, sujeito à lotação do espaço.

Além da programação dentro do Inhotim, a cidade de Brumadinho também participa do Festival com um roteiro gastronômico. Com pratos exclusivos criados especialmente para o evento, 10 restaurantes da cidade estão participando da iniciativa.

O Festival Fartura em Inhotim é apresentado pelo Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e Gasmig, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. E conta com o apoio do Sebrae Minas.

Instituto Inhotim (Rua B, 20, Inhotim - Brumadinho, MG).

www.farturabrasil.com.br @FarturaBrasil

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.