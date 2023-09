Festival Fartura em Inhotim: veja o roteiro gastronômico da cidade de Brumadinho

687

Festival contará com atrações no museu e restaurantes pela cidade (foto: Festival Fartura/Divulgação)

Um evento para toda a cidade é o que promete a segunda edição do Festival Fartura em Inhotim, na Grande BH. Realizado nos próximos dias (30/9) e (1/10), na obra Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe (1977), de Hélio Oiticica, o evento reunirá oficinas e palestras com a participação de chefs de cozinha de todo o Brasil e Portugal.

Entretanto, a programação do festival não fica restrita ao museu a céu aberto. Durante o evento, dez restaurantes de Brumadinho integram o Roteiro Gastronômico, com pratos exclusivos criados especialmente para a ocasião. Confira os participantes:

A Mi Manera Bistrô

Tagliatelle na manteiga de ervas acompanhado de filé mignon ao creme de cogumelos.

Rua Dois, 51, Palhano, Brumadinho

@amimanerabistro (31) 99517-8260

Bistrô Mendes

Risoto de ragu de linguiça defumada e mexerica grelhada.

Rua Coletora, 267 – Progresso, Brumadinho

@bistro.mendes (31) 98782-1147

Curral Carnes e Empório

Fartura e Curral 2023: Mexido de pulled pork e barriga, com banana da terra e ovo estalado coroado com ripas de costelinha defumada. Acompanha milho assado na parrilla com manteiga de alho, batata rústica com creme Canastra e relish de jiló com farofinha de toucinho.

Av. Casa Branca, 128, lojas 12, 13 e 14 – Casa Branca, Brumadinho

@curralcasabranca (31) 99880-4060

Massa Demais Bistrô

Mironga do céu: Medalhão de filé mignon ao molho de sweet chilli com risoto grana na cestinha de parmesão.

Av. José Afonso da Silva, 76 – Palhano - Serra da Moeda, Brumadinho

@massademaisbistro (31) 98527-6479

Pozzas Restaurante Forneria

Surubim com calda de maracujá, acompanhado de purê de mandioca, farofa de banana da terra e castanha.

Rua Chicona, 159 – Santa Cruz, Brumadinho

@pozzasrestaurante (31) 98436-4425

Rancho do Peixe Restaurante Fazenda

Truta defumada à moda do rancho

Rua Antônio Carlos de Oliveira, 07 – Palhano

Encosta da Serra da Moeda – Brumadinho

@ranchodopeixe.br (31) 3575-6013

Restaurante ao Pé do Jatobá

Mineirinha do Jatobá (Galinhada)

Rua do Jatobá, 383 – Casa Branca, Brumadinho

@restaurante_aopedojatoba (31) 99903-5793 (31) 3575-3252

Restaurante Ponto Ge Comida Afetiva

Sopa creme de manga

Rua Itaguá, 350 – São Sebastião, Brumadinho

@pontoge_comidaafetiva (31) 99953-6198

Rota V8 Rock Bar

Pizza Fartura (linguiça artesanal com cebola caramelizada)

Rua Itagua, 150 – São Sebastião, Brumadinho

@rotav8rockbar (31) 99621-3838

Vila da Lavanda

Costelinha de porco defumada por 6 horas em lenha de pêssego by COAL BBQ finalizada com mel e polenta com ora-pro-nobis

Av. Nossa Senhora da Conceição, 563 – Quintiliano, Brumadinho

@viladalavanda (31) 99110-1551

O Festival Fartura em Inhotim é apresentado pelo Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e Gasmig, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. E conta com o apoio do Sebrae Minas.

Instituto Inhotim (Rua B, 20, Inhotim - Brumadinho, MG).

farturabrasil.com.br @FarturaBrasil