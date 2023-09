Festa Chilena volta para BH neste fim de semana

Opções como empanadas, choripanes, anticuchos e pastel de choclo estarão disponíveis (foto: Festa Chilena/Divulgação)

A aguardada Festa Chilena, retorna este ano em sua sexta edição em Belo Horizonte. A celebração acontece neste domingo (1º), das 10h às 18h, em um novo local: a Faculdade Arnaldo.



O público poderá degustar pratos típicos como empanadas, choripanes, anticuchos, pastel de choclo (eleita a melhor comida de travessa do mundo pelo guia TasteAtlas), sopaipillas, ceviches, completos e doces tradicionais.



Os visitantes também terão a oportunidade de provar dois pratos inspirados na gastronomia chilena preparados pelos chefs mineiros, Lino Ramos, idealizador do evento, e Juliano Caldeira.



Cervejas artesanais e uma seleção de vinhos nacionais, além do Terremoto, famoso drinque chileno feito com pipeño (vinho branco adocicado) e sorvete de abacaxi, completam a lista dos comes e bebes.



Os shows ao vivo ficarão por conta de bandas latinas e caribenhas, incluindo Fran y Los Budas e Los Guachacos. A Cueca, dança típica do Chile, também estará presente, com o casal Alini e Javier, da Expresión Cuequera, nacionalmente reconhecidos por suas performances artísticas. Além deles, o grupo circense Galo Valente promete surpreender e entreter o público.

Casal de dançarinos agitará os visitantes (foto: Festa Chilena/Divulgação)

A VI Festa Chilena de BH é realizada pela Quina do Lino, com produção executiva da Gás Produtora e apoio institucional do Minueto Centro Musical, Livre Viagens e Turismo, Frente da Gastronomia Mineira, Abrasel, Emater e Consulado do Chile em Belo Horizonte. O evento conta com o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur.

Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, a partir de R$10, mais a doação de 1kg de alimento não perecível. No valor está incluso, além da entrada no evento, um EcoCopo e uma bebida (entre chopp e um drinque exclusivo criado pela Awery Drinks, com ingredientes que homenageiam o Chile). Todos os alimentos arrecadados serão doados para a instituição LBV - Legião da Boa Vontade.