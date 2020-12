COVID-19: instituto se prepara para testar soro contra vírus em humanos

Soro antiCOVID-19 está sendo desenvolvido a partir do plasma do cavalo (foto: Instituto Vital Brazil/Divulgação)

O Instituto Vital Brazil (IVB), com sede na cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está a um passo dos estudos em humanos de um soro que está em desenvolvimento para combater o vírus da COVID-19.





Nesta segunda-feira (14/12), o IVB anunciou que a produção do soro antiCOVID-19 está na fase de elaboração dos protocolos pré-clínicos, em discussão com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para autorização. A confirmação foi feita em um programa on-line do instituto, transmitido em suas redes sociais, pelo médico veterinário da entidade, Luís Eduardo Ribeiro da Cunha.





Ele informou ainda que assim que o estudo passar pela fase 3, com a testagem em pacientes e a validação pela Anvisa, o soro poderá estar à disposição da população na rede pública de saúde e não será comercializado em farmácias.





“O Instituto Vital Brazil é uma instituição pública centenária e no seu estatuto prioriza a produção de qualquer medicamento para a área de saúde pública, para o SUS [Sistema Único de Saúde]”, afirmou Cunha.

O soro

A soroterapia é um tratamento bem-sucedido, usado, há décadas, contra doenças como raiva, tétano e picadas de abelhas, cobras e outros animais peçonhentos como aranhas e escorpiões. Enquanto não existem vacinas aprovadas e, mesmo posteriormente, em virtude da dificuldade em socorrer o mundo inteiro, o uso potencial da imunização passiva por esse tipo de terapia representa uma alternativa ao problema.





“O experimento com o plasma dos cavalos permite que o tratamento [antiCOVID-19] seja produzido em grande escala. Os animais não sofrem com o processo de retirada de plasma e, conseguimos, assim, uma grande quantidade de medicamento disponível”, esclarece Adilson Stolet, presidente do Instituto.





Os soros produzidos pelo Instituto Vital Brazil satisfatórios resultados de uso clínico, sem histórico de hipersensibilidade ou quaisquer outras eventuais reações adversas. A testagem do novo medicamento ocorrerá em parceria com o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR).





A pesquisa teve início em maio, na Fazenda Vital Brazil, em Cachoeiras de Macacu, quando cavalos foram inoculados com a proteína S recombinante do coronavírus, produzida na Coppe/UFRJ. Depois de 70 dias, o estudo revelou que os plasmas de quatro dos cinco animais apresentaram anticorpos neutralizantes 20 a 50 vezes mais potentes contra o novo vírus do que os plasmas de pessoas que tiveram a doença. O material, então, passa por diversas etapas de produção e testes até tornar-se o soro que será utilizado no combate à COVID-19.





"O Instituto Vital Brazil tem capacidade para produzir o quantitativo de cem mil tratamentos por ano. O soro será oferecido gratuitamente na rede pública de saúde, contribuindo na luta contra a doença em todo o país", diz Stolet.