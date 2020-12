Neandertais faziam rituais fúnebres e enterravam os mortos

Umapublicada na revista especializada Scientific Reports, reforça a tese da prática depor. Uma equipe internacional multidisciplinar estudou os restos de uma criança, morta há 41 mil anos, enterrados no importante sítio pré-histórico de La Ferrassie, no sudoeste da, que poderá ser a palavra final sobre o tema. Apesar de terem encontrado dezenas dede mulheres e homens neandertais na Europa e Ásia, com sinais claros de terem sido enterrados, osmantêm um certo ceticismo quanto à prática, que contradiz a imagem primitiva que os neandertais carregam há muito tempo.

“É uma história de caçador de tesouros!”, disse à agência de notícias France Presse (AFP) o paleontólogo Antoine Balzeau, do Centro Nacional para a Pesquisa Científica francês (CNRS). Ele lidera o estudo ao lado de Asier Gómez Olivencia, da Universidade do País Basco (Espanha).

Recentemente, vasculhando as coleções do Museu do Homem de Paris onde trabalha, Balzeau encontrou uma caixa com os restos ósseos da criança neandertal — um menino de 2 anos de idade —, escavados, em 1973, em um refúgio rochoso de La Ferrassie. Na época em que foi localizado, o esqueleto do garoto não teve o contexto geológico estudado.